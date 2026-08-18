Przemoc z gal walk przenosi się na ulice? Rząd dostał pilne pytania o wpływ brutalnych widowisk na Polaków

Sprawa napaści na obywateli Ukrainy wywołała debatę o odpowiedzialności organizatorów popularnych gal walk.

Posłanki wyrażają zaniepokojenie, że brutalne treści w internecie stają się niebezpiecznym wzorcem dla młodych ludzi.

Ministerstwo kultury zostało zapytane, czy i jak zamierza przeciwdziałać promowaniu przemocy w kulturze masowej.

Brutalne pobicie we Wrocławiu stało się impulsem do działania

Posłanki Monika Rosa, Dorota Łoboda, Jolanta Niezgodzka i Alicja Łepkowska-Gołaś złożyły interpelację w związku z wydarzeniami, które miały miejsce we Wrocławiu. Jak wskazują, z doniesień medialnych wynika, że jednym z zatrzymanych w sprawie brutalnego pobicia obywateli Ukrainy był zawodnik występujący na galach federacji GROMDA. Sprawcy mieli również kierować w stronę ofiar obelgi na tle narodowościowym.

Zdaniem posłanek, ten incydent wywołał szerszą debatę na temat odpowiedzialności twórców kultury masowej i organizatorów widowisk. W interpelacji podkreślają, że wydarzenie to stawia pytania o to, czy kreowane przez nich przekazy nie prowadzą do społecznej akceptacji dla agresji, brutalności i dehumanizacji drugiego człowieka.

Rosną obawy o wpływ agresywnych treści na dzieci i młodzież

W dokumencie skierowanym do ministra kultury i dziedzictwa narodowego autorki zwracają szczególną uwagę na młodych odbiorców. Podkreślają, że to właśnie oni często czerpią wzorce zachowań z mediów społecznościowych oraz internetowych transmisji, które promują przemoc jako formę rozrywki i rozwiązywania konfliktów.

W związku z tym posłanki pytają resort, czy prowadzone są analizy dotyczące wpływu takich treści na postawy społeczne, zwłaszcza wśród osób małoletnich. Chcą też wiedzieć, czy planowane są programy edukacyjne lub kampanie społeczne, które promowałyby kulturę szacunku i przeciwdziałały eskalacji przemocy i uprzedzeń.

Czy rząd wprowadzi standardy dla organizatorów i mediów?

Interpelacja porusza również kwestię ewentualnych działań systemowych. Posłanki pytają, czy ministerstwo rozważa opracowanie dobrowolnych standardów odpowiedzialności społecznej dla producentów i organizatorów wydarzeń rozrywkowych, których przekaz dociera do szerokiej publiczności.

Padają również pytania o współpracę z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie przeciwdziałania normalizacji przemocy i mowy nienawiści w mediach. Autorki interpelacji chcą wiedzy, czy resort zamierza zainicjować debatę z przedstawicielami środowisk twórczych i platform internetowych na temat standardów etycznych w promocji treści o charakterze przemocowym.

Interpelacja posłanek otwiera dyskusję na temat granic w komercyjnej rozrywce i odpowiedzialności za treści prezentowane w przestrzeni publicznej. Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego ustosunkuje się do poruszonych kwestii w oficjalnej odpowiedzi.