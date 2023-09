Dymisja wiceszefa MSZ! W tle działania CBA?! Premier zabiera głos

Odwołanie ministra Wawrzyka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w piątek, że "31 sierpnia br. pan premier Mateusz Morawiecki odwołał pana Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ". Dodano, że "powodem tej decyzji był brak satysfakcjonującej współpracy". Na stronie internetowej resortu Piotr Wawrzyk wciąż widniał wówczas jeszcze jako sekretarz stanu. Do jego kompetencji należały sprawy prawne, prawno-traktatowe, konsularne i parlamentarne, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej.

CBA w MSZ?

Niespodziewane odwołanie Wawrzyka zbiegło się w czasie z wizytą agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w resorcie. Jak donosiła "Gazeta Wyborcza", że według ich nieoficjalnych ustaleń agenci CBA w czwartek mieli wejść do MSZ i przesłuchać kierownictwo Departamentu Konsularnego oraz dyrektora generalnego resortu (gdzie to właśnie Wawrzyk był odpowiedzialny za sprawy konsularne).

Według informatorów "GW", sprawa Wawrzyka ma związek z Jakubem Osajdą, który był od wiosny dyrektorem Biura Służby Zagranicznej, a wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego MSZ. Miał on stać za pomysłem utworzenia Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, co wiązało się z rozporządzeniem o ułatwieniach dla pracowników zagranicznych. Rząd się od tego pomysłu odwrócił, ale centrum powstało. Pieniądze zostały już więc wydane. Według "GW" Centralne Biuro Antykorupcyjne zainteresowało się m.in. kulisami umowy na wynajem Centrum Wizowego w Łodzi, a także strat, jakie mógł w związku z tym ponieść Skarb Państwa.

Premier o dymisji Wawrzyka

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim do sprawy odniósł się sam premier Mateusz Morawiecki. Zapytany o dymisję wiceszefa MSZ i doniesień o działaniach CBA, szef rządu odpowiedział, że toczy się podstępowanie wyjaśniające i odpowiednie służby będą mogły przedstawić informacje, jeśli uznają to za stosowne. - Wiem o takim powstępowaniu wyjaśniającym, które trwa i stąd ta dymisja - ujawnił premier. - Chcemy zachować absolutną transparentność i uczciwość. Jak tylko natrafiamy na ślady nieprawidłowości, (...) to pozostawiamy sprawy do wyjaśnienia. Dymisja nastąpiła, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości - podkreślił.

Kim jest były wiceszef MSZ?

Piotr Wawrzyk urodził się w 1967 r. Jest adiunktem w Instytucie Europeistyki WDiNP UW, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1997 pracował w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu a następnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie brał udział w negocjacjach w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 2000-2002 współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach prac nad dostosowaniem polskiego prawa do prawa UE. Od lutego 2018 r. do października 2019 r. był podsekretarzem stanu w MSZ odpowiedzialnym za sprawy prawne i traktatowe. W wyborach parlamentarnych w październiku 2019 r. uzyskał mandat posła IX kadencji - podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Quiz. Ci aktorzy, piosenkarze i sportowcy byli posłami. Pamiętasz, kto zasiadał w Sejmie? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Piotr "Liroy" Marzec był posłem? Tak Nie Dalej