Premier Morawiecki odwołuje wiceministra spraw zagranicznych

Wiceminister Wawrzyk odwołany

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w odpowiedzi na pytanie tvn24.pl,że "31 sierpnia br. pan premier Mateusz Morawiecki odwołał pana Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ". Dodano, że "powodem tej decyzji był brak satysfakcjonującej współpracy". Na stronie internetowej resortu Piotr Wawrzyk wciąż widnieje jako sekretarz stanu. Do jego kompetencji należały sprawy prawne, prawno-traktatowe, konsularne i parlamentarne, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Piotr Wawrzyk urodził się w 1967 r. Jest adiunktem w Instytucie Europeistyki WDiNP UW, absolwentem Instytutu Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1997 pracował w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu a następnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie brał udział w negocjacjach w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 2000-2002 współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach prac nad dostosowaniem polskiego prawa do prawa UE. Od lutego 2018 r. do października 2019 r. był podsekretarzem stanu w MSZ odpowiedzialnym za sprawy prawne i traktatowe. W wyborach parlamentarnych w październiku 2019 r. uzyskał mandat posła IX kadencji - podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

