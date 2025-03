i Autor: PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS, MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS (2)

Nie wszyscy bronią wiceszefa MSZ

Dymisja wiceministra Szejny podzieliła polityków Lewicy

Ważą się losy wiceministra spraw zagranicznych, Andrzeja Szejny (52 l.), którym interesuje się prokuratura i wyszła na jaw jego skłonność do alkoholu. - Na jego miejscu podałabym się do dymisji – oznajmiła wicemarszałek Senatu i partyjna koleżanka polityka Magdalena Biejat (43 l.). - Nie będę żądał ustąpienia człowieka, który przyznaje się do choroby – mówi zaś wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (65 l.).