Jest reakcja MSZ na sprawę Andrzeja Szejny. Rozmawiał z Radosławem Sikorskim

- Natomiast co do jego pracy w resorcie, to jest bardzo dobre narzędzie, które weryfikuje prawdziwość jego oświadczeń - że walczy z nałogiem i czyni to skutecznie. Jest to ankieta bezpieczeństwa, która jest sprawdzana przez ABW. Jeśli są informacje, że ta deklaracja - w którą powinniśmy wierzyć - jest nieprawdziwa, to będziemy o tym wiedzieli - powiedział Wroński.