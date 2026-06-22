Dworczyk poparł decyzję Nawrockiego. „Bardzo trudna, ale dobra”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-22 10:17

Michał Dworczyk zabrał głos po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Polityk PiS w rozmowie z TOK FM ocenił, że był to ruch „bardzo trudny”, ale słuszny. Jednocześnie przyznał, że relacje polsko-ukraińskie znalazły się w jednym z najpoważniejszych kryzysów od lat.

Michał Dworczyk w zielonej kurtce, patrzący w obiektyw, na tle niewyraźnych postaci i nieba, odnosi się do decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego. Polityk skomentował, że był to ruch bardzo trudny, ale dobry. Więcej o jego wypowiedziach na naszym portalu.
Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Michał Dworczyk
  • Dworczyk ocenił, że decyzja Nawrockiego była trudna, ale dobra
  • Polityk mówił o „najpoważniejszym od lat kryzysie” w relacjach Polski i Ukrainy
  • Podkreślił, że mimo napięcia współpraca wojskowa z Ukrainą pozostaje ważna dla bezpieczeństwa regionu

Dworczyk o odebraniu orderu Zełenskiemu. „Dobra decyzja prezydenta”

Decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego wywołała ogromne emocje i stała się jednym z najgorętszych tematów w relacjach Warszawy z Kijowem. Głos w tej sprawie zabrał Michał Dworczyk, który w „Poranku TOK FM” jednoznacznie poparł ruch prezydenta.

– Ja uważam, że to była dobra, bardzo trudna, ale dobra decyzja prezydenta Nawrockiego [...]. Przypomnijmy chronologię, pan prezydent dał naprawdę sporo czasu stronie ukraińskiej na wycofanie się z tej decyzji, tudzież na jej korektę, ja też wiem o rozmowach nieoficjalnych, jakie były i naprawdę była tam duża przestrzeń do działania, Ukraińcy świadomie z tego nie skorzystali – powiedział Michał Dworczyk w TOK FM.

Polityk przekonywał, że strona ukraińska miała możliwość uniknięcia eskalacji sporu. W jego ocenie nie była to więc decyzja nagła, lecz reakcja po czasie danym Kijowowi na zmianę stanowiska.

„Najpoważniejszy od lat kryzys w relacjach polsko-ukraińskich”

Dworczyk nie ukrywał jednak, że konsekwencje polityczne są bardzo poważne. W rozmowie z Dominiką Wielowieyską stwierdził, że obecne napięcie może być jednym z najtrudniejszych momentów w relacjach Polski i Ukrainy od wielu lat.

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– Mamy do czynienia chyba z najpoważniejszym od lat kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich, niestety ja podejrzewałem, że dojdzie prędzej czy później do takiej kulminacji emocji, ale też trzeba jasno powiedzieć, że to były w moim przekonaniu świadome decyzje części elity czy części establishmentu polityczno-biznesowego ukraińskiego – powiedział Michał Dworczyk.

Słowa polityka pokazują, że spór wokół orderu nie jest już wyłącznie kwestią symbolicznego gestu. W tle pozostają historyczne emocje, polityczne oczekiwania i pytanie o przyszłość współpracy między Warszawą a Kijowem.

Dworczyk: współpraca wojskowa z Ukrainą nadal jest ważna

Mimo ostrej oceny działań strony ukraińskiej Dworczyk zaznaczył, że Polska nie powinna tracić z pola widzenia spraw bezpieczeństwa. W jego opinii współpraca wojskowa z Ukrainą nadal ma znaczenie strategiczne dla całego regionu.

– Uważam, że cały czas współpraca wojskowa polsko-ukraińska jest bardzo ważna dla budowy bezpieczeństwa w naszej części Europy, dla bezpieczeństwa Polski i Ukrainy – powiedział Michał Dworczyk w TOK FM.

Wypowiedź polityka pokazuje więc dwutorowe podejście: z jednej strony twardą ocenę decyzji ukraińskich elit, z drugiej zaś podkreślenie, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy pozostaje ze sobą ściśle powiązane. Spór o order stał się politycznym symbolem znacznie szerszego problemu, który może jeszcze długo ciążyć na relacjach obu państw.\

Poniżej galeria zdjęć: Dworczyk przed komisją śledczą

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ORDER ORŁA BIAŁEGO
MICHAŁ DWORCZYK