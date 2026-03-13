Dudek ujawnia mroczną prawdę o Czarnku! Tych słów Kaczyński nie chciałby usłyszeć

Profesor Dudek ostro ocenił Przemysława Czarnka, nazywając go „chorążym chamstwa” i krytykując jego kandydaturę.

Według Dudka, Jarosław Kaczyński jest „w strachu” i rozpoczyna kampanię, by odwrócić niekorzystne trendy dla PiS.

Strategia PiS jest wewnętrznie sprzeczna – czy próba jednoczesnego odbierania głosów i budowania koalicji może się udać?

Prof. Dudek nie zostawia suchej nitki na Czarnku

Centralnym punktem dyskusji stał się Przemysław Czarnek, którego nazwisko coraz częściej pojawia się w politycznych spekulacjach dotyczących przyszłego układu sił na prawicy. Profesor Antoni Dudek wyraził się o nim w sposób wyjątkowo ostry, sugerując, że jego kandydatura, forsowana przez PiS, może oznaczać dalsze zaostrzenie języka debaty publicznej.

„No nie można mówić pasji zaangażowany widzimy jakiego typu język będzie promował przyszły premier prawda my nie jesteśmy pustymi łbami tylko zakutymi... Przemysław Czarnek jest jednym z powied chorąży chamstwa w polskim życiu publicznym... ten człowiek ma naprawdę zasługi porównywalne w tej chwili z Palikotem tego typu osobnikami” – stwierdził prof. Dudek, nie kryjąc oburzenia.

To jedna z najmocniejszych ocen, jakie padły w programie. Politolog nie tylko skrytykował samego Czarnka, ale także zasugerował, że jego ewentualne wyniesienie do roli najważniejszej twarzy PiS miałoby poważne konsekwencje dla jakości sporu publicznego w Polsce.

Czy Kaczyński jest „w strachu” po zwycięstwie Nawrockiego?

Profesor Dudek odniósł się również do działań Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem prezes PiS od wielu miesięcy desperacko szuka sposobu na odwrócenie niekorzystnego dla swojej partii trendu, dlatego już teraz uruchamia polityczną ofensywę.

„Prezes Kaczyński jest od wielu miesięcy po zwycięstwie Nawrockiego w strachu, bo nie rozumie co się stało... prezes sobie wymyślił, że trzeba jakoś odwrócić ten trend poprzez rozpoczęcie de facto kampanii wyborczej już teraz. Właśnie zaczął namaszczając kandydata na premiera” – ocenił Dudek.

W tej interpretacji ruch Kaczyńskiego nie jest więc oznaką pewności siebie, ale raczej próbą odzyskania kontroli nad sytuacją. To właśnie dlatego, zdaniem Dudka, tak wcześnie rozpoczyna się budowanie nowej opowieści politycznej wokół przyszłego premiera.

Dlaczego plan PiS jest wewnętrznie sprzeczny?

Profesor Dudek przekonywał, że polityczna misja, którą PiS miałby powierzyć Czarnkowi, jest po prostu niewykonalna. Chodzi o próbę jednoczesnego odbierania głosów innym ugrupowaniom prawicowym i zachowania z nimi relacji niezbędnych do przyszłej koalicji.

„Kaczyński liczy, że Czarnek dokona rzeczy, moim zdaniem, kompletnie niewykonalnych i wewnętrznie sprzecznych. Z jednej strony odbierze obu partiom prawicowym... część wyborców, ale wyłącznie z liderami tych partii nawiąże ciepłe relacje, żeby z nimi później związać koalicję rządową. To się nie może udać” – stwierdził.

Ten fragment doskonale ilustruje główną tezę całej rozmowy. Według Dudka PiS może próbować rozgrywać kilka kierunków naraz, ale w praktyce taka strategia może skończyć się politycznym zgrzytem i poważnymi konsekwencjami.

Co z Braunem i ambasadą Iranu?

W programie pojawił się również temat Grzegorza Brauna i jego kontrowersyjnej wizyty w ambasadzie Iranu. Profesor Dudek wskazał, że ten ruch może bardziej zaszkodzić Braunowi, niż mu pomóc.

„Szalenie ucieszyła [mnie] wizyta posła Brauna w ambasadzie Iranu... ponieważ to ewidentnie Braunowi szkodzi. To znaczy, znaczna część, oczywiście, zwolenników Konfederacji to są zawzięci antysemici, ale problem w tym, że oni są zarazem głębokimi islamofobami i oni równie nie cierpią Żydów, co i wyznawców islamu” – mówił Dudek.

To kolejny fragment, który pokazuje, że rozmowa nie była jedynie analizą bieżących wydarzeń, ale próbą szerszego opisania napięć wewnątrz całego obozu prawicy.

Rola Artura Jarząbka w programie

W programie ważną rolę odegrał także Artur Jarząbek, który prowadził rozmowę i wchodził z profesorem w krótkie, momentami ironiczne wymiany zdań. To on podrzucał kolejne wątki i prowokował do ostrzejszych ocen. Do prof. Dudka powiedział: „Jestem przekonany, że był pan pierwszy. Nikt nie obierze czasów destrukcji polskiej sfery publicznej. Kiedy Czarnek jeszcze w pieluchach był, to pan już zaczął demontaż.”

Głos Konfederacji: Bosak o Czarnku

W programie pojawił się również fragment nagrania z wypowiedzią Krzysztofa Bosaka, skomentowaną następnie przez rozmówców.

„Konfederacja zyskała w ostatnich wyborach właśnie dlatego, że ten rząd wyglądał tak, jak wyglądał, że nie było tam takich ludzi jak Przemysław Czarnek... To jest człowiek, który był umoczony we wszystkie te rzeczy, które PiS robił, kiedy rządził” - padło w programie.

Ten cytat doskonale domyka główną oś programu: pytanie o to, czy Przemysław Czarnek rzeczywiście może być politykiem, który poszerzy wpływy PiS, czy raczej stanie się symbolem wszystkiego, od czego część prawicowego elektoratu próbuje dziś uciekać.

ВОЙНА В IRANIE POZA KONTROLĄ? NAWROCKI I SAFE 0%, BROŃ JĄDROWA W POLSCE? | Dudek o Polityce