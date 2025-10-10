Dudek o polityce: Reformy Żurka, Hołownia w prokuraturze, co dalej z Polską 2050?

Profesor Dudek analizuje skuteczność sejmowych komisji śledczych oraz kontrowersyjne działania ministra Żurka.

Program rozpoczęło pytanie od widza na temat idei działania sejmowych komisji śledczych. Prof. Dudek uważa, że idea jest słuszna, ale stały się one nieskutecznym show. Wyjściem jest brak transmisji telewizyjnych, żeby posłowie mogli spokojnie pracować. Przypomniał też, że komisja Rywina ustaliła zaskakująco dużo.

Ostatnie działania ministra Żurka

Próby przykrycia ustawy rozporządzeniem, według ministra Zbigniewa Boguckiego z Kancelarii Prezydenta, to elementarne złamanie prawa. Konstytucjonalista prof. Piotrowski też uważa, że to ostentacyjne złamanie prawa. Prof. Dudek mówi- " to nie jest krok w dobrym kierunku".

To fatalny sygnał, to idzie w złym kierunku. Sprawy z sądów przeciążonych, powinny być przenoszone do małych sądów, można robić rozprawy zdalnie.

Wiadomo też, że prezydent nie podpisze "ustawy praworządnościowej", zgłoszonej przez min. Żurka. - " Byłbym zdumiony". To nie jest kompromis. Oczywiste jest, że druga strona tego nie zaakceptuje. Chodzi o to, by pokazać, że rząd chce naprawić wymiar sprawiedliwości, a prezydent nie. Polscy politycy zniszczyli fundamenty państwa prawa.

Czy Polska 2050 się rozpadnie?

Dopóki Hołownia jest przewodniczącym partii, to posłowie nie odejdą. Ale zaczęła się ostra walka o przejęcie schedy i wtedy grupa niezadowolona pójdzie w stronę PSL czy KO, co nie nie przeszkodzi koalicji. To nie kończy rządu, droga do rozpadu jest daleka. Jedynie co może zaszkodzić to nieuchwalenie budżetu, co grozi rozwiązaniem Sejmu.

Erozja Polski 2050 jest nieuchronna po wycofaniu się Hołowni z polityki. Ciekawe jest natomiast, czy Tusk zgodzi się na wicepremiera i wicemarszałka z Polski 2050?

Szymon Hołownia w prokuraturze

W piątek Szymon Hołownia stanął przed prokuratorem. Sprawa dotyczy oczywiście jego słów o zamachu stanu w kontekście zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego

- "Powiedzmy sobie szczerze i zastanawiam się, czy Szymon Hołownia teraz żałuje tych słów, które wypowiedział wtedy a propos tego, że to mu zakrawa o zamach stanu właśnie.Ja myślę, że żałuję, myślę, że on żałuje też spotkań z prezesem Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana i się do tego nie przyzna".Natomiast jedno mogę powiedzieć w tej sprawie z całą pewnością prokuratura umorzy śledztwo w tej sprawie - powiedział prof. Dudek.Ale nie wiadomo, czy nie będzie próby po ewentualnym powrocie PiS do władzy, podgrzewania tej sprawy i udowadniania, że Tusk chciał zapobiec rzeczywiście zaprzysiężeniu prezydenta Nawrockiego.Tyle tylko, że bez zeznań Hołowni, raczej tej sprawy udowodnić się nigdy się nie uda.

Powszechne szkolenie obronne

W ciągu trzech najbliższych tygodni będzie przedstawiony program powszechny szkoleń obronnych. Pytanie tylko, jak to będzie wyglądało, bo wiemy tylko, że takie szkolenie ma przechodzić 100 tysięcy osób rocznie. Według Dudka to jest za mało, ale oczywiście dobrze, że te 100 tysięcy będzie niż miałoby ich nie być. Temu powinno towarzyszyć przywrócenie przedmiotów kształcących obronnie w szkołach średnich i w szkołach wyższych. To po pierwsze. A po drugie powinna nastąpić przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. To jest w istocie rzeczy fundamentalna sprawa. Tego się politycy panicznie boją, tego się nie odważył wprowadzić PiS. I teraz obecny rząd też się od tego ucieka. Właśnie w kierunku takich programów szkoleniowych.