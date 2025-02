Dudek o polityce. Na wojnie handlowej USA-UE skorzystałyby Chiny

Schetyna na temat "zamachu stanu": To jest po prostu niepoważne

co z paktem migracyjnym?

Trzaskowski faworytem wyborów jednak bez gwarancji zwycięstwa. Porażka wstrząsnęłaby koalicją

Wybory prezydenckie coraz bliżej. Wygrana Trzaskowskiego usunęłaby wiele trudności, takich jak klincz w wymiarze sprawiedliwości.

Prof. Antoni Dudek prognozuje, że kandydat Koalicji Obywatelskiej nie może być pewny zwycięstwa. Gdyby wygrał Nawrocki, to trwałość rządu stanęłaby pod znakiem zapytania. Prawo i Sprawiedliwość zaczęłoby testować możliwość budowy nowej większości popieranej przez prezydenta oraz być może część PSL. Z tego powodu waga wyborów jest większa niż tylko prawo weta.

Trump już nie tylko o Grenlandii. Możliwe bariery handlowe wobec UE

Początek prezydentury Trumpa jest pełen ostrych deklaracji. Tym razem nie wykluczył ustanowienia barier handlowych wobec UE. Gdyby do tego doszło, to skorzystałyby na tym przede wszystkim Chiny. Prof. Antoni Dudek wyraził pogląd, że teraz wygląda jakby Meksyk ugiął się przed prezydentem USA w kwestii uszczelnienia granicy, jednak czas pokaże na ile były to działania realne, a nie iluzoryczne.

Kryzys wymiaru sprawiedliwości w Polsce naraża całe państwo na śmieszność

Obecne czasy są okresem wielkiej niepewności dla każdego obywatela, który chciałby np. złożyć pozew cywilny. Nie ma gwarancji, czy wyrok nie zostanie w przyszłości podważony z powodu udziału osoby nieuprawnionej w składzie orzekającym. Prof. Antoni Dudek podkreśla, że taki stan rzeczy ma fatalny wpływ na państwo jako całość.

Przestrzegał również przed zbyt daleko idącymi działaniami obecnego rządu w kwestii tzw. nowych sędziów. Podważanie ich statusu może pogłębić chaos wymiaru sprawiedliwości.

ZAMACH STANU TUSKA, START BARTOSZEWICZA i PROBLEMY BŁASZCZAKA! | Dudek o Polityce