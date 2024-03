Dudek o polityce. Gościem prof. Dudkda: Stanisław Koziej

Dzieje się! Grad pytań do Kaczyńskiego, dwie osoby wykluczone z przesłuchania [RELACJA NA ŻYWO]

Co prezes PiS wie o Pegasusie?

To dlatego Jarosław Kaczyński nie został premierem! Przed komisją wygadał się o Mateuszu Morawieckim

"Dudek o polityce" to audycja składająca się z dwóch części: omówieniu przez politologa najważniejszych wydarzeń w polityce oraz z rozmowy z gościem, którym tym razem będzie Stanisław Koziej, czyli były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo ostatnie dni przyniosły wiele. Wystarczy wspomnieć o najważniejszym wydarzeniu mijającego tygodnia, czyli wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w USA, dokąd pojechali na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Spotkanie miało specjalny wymiar, bo politycy udali się za ocena z okazji 25. rocznicy wejścia Polski do NATO. Ich misji przyświecał temat bezpieczeństwa, NATO i wojny na Ukrainie. Jak te sprawy skomentowane zostaną programie prof. Antoniego Dudka? Okaże się już wkrótce. Program publicystyczny prof. Antoniego Dudka w "Super Expressie".

W każdy piątek, o godz. 18, na kanale SE na YouTube oraz na stronie głównej SE.pl prof. Antoni Dudek w programie wideo na żywo analizuje bieżącą sytuację polityczną w kraju. Zapraszamy!

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIZYTY TUSKA I DUDY W USA

Sonda A Ty jak oceniasz współpracę premiera Tuska z prezydentem Dudą? Tragicznie! A to jest w ogóle jakaś współpraca? W miarę dobrze. Małe spory to normalna rzecz.