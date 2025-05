KO wzywa Nawrockiego do ujawnienia majątku. "Skłamał ws. mieszkań!"

Dzień Flagi RP i Dzień Polonii- trwają uroczystości z udziałem pary prezydenckiej

Prezydent Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Uroczystości rozpoczęły się przed południem od podniesienia Flagi Państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Para Prezydencka rozdawała flagi osobom zgromadzonym na placu Zamkowym.

Tradycyjne obchody na placu Zamkowym w Warszawie nawiązują do wydarzeń z 17 września 1939 roku, kiedy to zegar na Wieży Zamku Królewskiego uległ uszkodzeniu podczas pożaru. Jego wskazówki zatrzymały się na godz. 11.15 i w tym położeniu pozostały aż do zniszczenia Zamku przez Niemców w 1944 roku.

Po południu Para Prezydencka spotka się w Belwederze z Rodakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju. Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, Akty Nadania Obywatelstwa Polskiego oraz flagi państwowe organizacjom zasłużonym w działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej w kraju i za granicą.

To nie jest przypadek, że Dzień Flagi RP zbiega się z Dniem Polonii i Polaków Poza Granicami. Jakże ważna zawsze była dla tworzenia i budowania wspólnoty nasza flaga, nasze barwy narodowe, które mają swoją długą historię. Historię, która sięga sięga początków polskiego państwa. Dziękuję za wszystkie spotkania z naszymi Rodakami mieszkającymi poza granicami. Dziękuję, że pamiętacie o swojej Ojczyźnie i uczycie o niej dzieci - mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Jak dodał "właśnie z biało-czerwoną nasi żołnierze bronili Ojczyzny. To na nią przysięgali. Pod tymi barwami zawsze idziemy i śpiewamy nasz hymn. To nasza flaga wznosi się ponad stadionami, gdy polscy sportowcy zwyciężają. To na nią patrzymy z dumą".

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

