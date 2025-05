Trzaskowski u Tuska w Sopocie, Nawrocki u Trumpa w Białym Domu #Nawrocki2025 https://t.co/GQfFyVcuUd— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) May 1, 2025

Reakcje polityków na spotkanie Nawrockiego z Trumpem

Wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu, do której doszło wcześniej niż zapowiadano, wywołała lawinę komentarzy w polskiej przestrzeni politycznej. Spotkanie z Donaldem Trumpem, zorganizowane, jak podaje TV Republika, miało miejsce podczas spotkania z amerykańskimi kongresmenami, co stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych.

Niespodziewana wizyta Karola Nawrockiego w USA wywołała szereg reakcji, zarówno ze strony polityków obozu rządzącego, jak i opozycji. Szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker, skomentował to wydarzenie w sposób porównawczy, pisząc: "Trzaskowski u Tuska w Sopocie, Nawrocki u Trumpa w Białym Domu". Tego samego dnia Rafał Trzaskowski przemawiał na wiecu w Sopocie, w którym uczestniczyli również Małgorzata Trzaskowska, Donald Tusk, prezydenci Gdańska i Sopotu oraz trójmiejscy samorządowcy.

Michał Danielewski, naczelny OKO.press, napisał: "Nic w sumie nowego, że pan Nawrocki będzie nabożnie słuchał Trumpa, to już wszyscy wiemy". Poseł PiS Jan Kanthak skomentował: "Bążur ze swoim Donaldem w Sopocie, Karol Nawrocki w Białym Domu u Donalda Trumpa".

Europosłanka PiS Anna Zalewska krótko podsumowała: "Dzieje się", udostępniając zdjęcie Nawrockiego z USA. Marcin Czapliński stwierdził: "Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie? Mocny gamechanger tej rundy. Za chwilę pewnie ruszy cała akcja, żeby umniejszyć znaczenie tej wizyty. Nie uda się. Nikt nie będzie za nas decydował. Gratulację dla organizatorów."

Politycy Koalicji Obywatelskiej nie odnieśli się do wizyty Karola Nawrockiego w USA, publikując w tym samym czasie wpisy dotyczące wiecu Rafała Trzaskowskiego w Sopocie. Pisali oni o rekordowej frekwencji i "niekończącym się tłumie" na spotkaniu z kandydatem KO.

Szczegóły spotkania Nawrockiego z Trumpem – co ustalono w Białym Domu?

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu wzbudza ogromne zainteresowanie, a opinia publiczna z niecierpliwością oczekuje na szczegóły rozmów. Prezydent USA Donald Trump spotkał się z Karolem Nawrockim, o czym poinformowało oficjalne konto Białego Domu na platformie X. W krótkim wpisie podkreślono: "Prezydent Donald J. Trump wita polskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego w Gabinecie Owalnym".

Sam Karol Nawrocki również podzielił się swoimi wrażeniami ze spotkania na platformie X, pisząc o "świetnym spotkaniu" i "zaszczycie omawiania świetlanej przyszłości stosunków polsko-amerykańskich". Mimo tych ogólnikowych stwierdzeń, konkretne ustalenia i tematy rozmów pozostają wciąż owiane tajemnicą.

W wywiadzie dla telewizji Republika Nawrocki uchylił rąbka tajemnicy, zdradzając, że podczas rozmowy z Trumpem poruszono kwestię wyborów w Polsce. Polityk stwierdził, że Trump powiedział mu "you will win" ("wygrasz"), co Nawrocki odczytał jako życzenie sukcesu. Rozmowa miała również dotyczyć prezydenta Andrzeja Dudy i jego przyjaźni z Trumpem.

Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu, Karol Nawrocki nie zwalnia tempa i kontynuuje swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość uda się do Chicago, gdzie weźmie udział w corocznej paradzie z okazji Święta Konstytucji 3. Maja.

Udział Karola Nawrockiego w paradzie w Chicago to ważny element jego wizyty w USA, ponieważ pozwala mu na bezpośredni kontakt z Polonią. Spotkania z Polonią są kluczowe dla budowania poparcia i wzmacniania relacji polsko-amerykańskich.

