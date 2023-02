Duda zdradził, czego oczekuje od Bidena. Nie owijał w bawełnę

Andrzej Duda już drugi raz spotka się z Joe Bidenem w Polsce. Pierwszym razem prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził nasz kraj w marcu 2022 roku, krótko po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Co przyniesie tegoroczna wizyta polityka? Prezydent RP zamierza omówić z nim temat zwiększenia ilości amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. - Nie tylko w czasie szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki, ale przede wszystkim podczas jego wizyty u nas w Pałacu Prezydenckim. My mamy już dzisiaj bazy i mamy już sprzęt, ale uważam, że powinno być go więcej. Będę do tego też przekonywał prezydenta Joe Bidena – mówił Andrzej Duda w TVP. Według niego wizyta amerykańskiego prezydenta ma ogromną polityczną wagę. - Przede wszystkim patrzę na konkretne, polityczne i niepolityczne aspekty tej wizyty i szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki w Polsce. To jest wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. To kolejne wystąpienie prezydenta Joe Bidena dotyczące bezpieczeństwa po tym, które wygłosił już na dziedzińcu Zamku Królewskiego rok temu. Teraz będzie kolejne wystąpienie w oczywisty sposób skierowane do całego świata – stwierdził Andrzej Duda.

Sonda Czy wizyta Joe Bidena w Polsce to dobry pomysł? Tak Nie Nie wiem