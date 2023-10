Duda zastąpi Kaczyńskiego?! Znaczące słowa z Pałacu

Andrzej Duda w mijającym tygodniu zaprosił polityków z Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji, by przeprowadzić konsultacje. Podczas czwartkowego wystąpienia stwierdził, że jest dwóch kandydatów na premiera. Prezydent co prawda nie wymienił ich nazwisk, ale wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego oraz Donalda Tuska. Jak jednak stwierdził Andrzej Duda, jeszcze nie podjął decyzji, komu powierzyć misję stworzenia rządu.

Nie ulega jednak wątpliwości, że teraz to właśnie prezydent ma inicjatywę i stara się za wszelką cenę pokazać, jakie są jego kompetencje. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski, Andrzej Duda będzie starał się włączyć do walki o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Tak można odczytywać konsultacje w Pałacu Prezydenckim oraz nominację Marcina Mastalerka na szefa Gabinetu Prezydenta RP. Ten zdążył już udzielić kilku wywiadów, w których zaatakował Jarosława Kaczyńskiego za złą kampanię, a ponadto - co jeszcze mocniejsze - stwierdził, że prezes PiS powinien udać się na emeryturę.

Warto dodać, że kadencja Andrzeja Dudy kończy się za półtora roku i jego polityczna przyszłość wciąż jest zagadką. Być może prezydent po zakończeniu drugiej kadencji będzie chciał przejąć władzę w swojej partii i zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że w 2025 roku kończy się również kadencja prezesa PiS w swoim ugrupowaniu.

