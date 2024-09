Duda o łamaniu prawa w Polsce. "To pokazuje niezwykłą hipokryzję tych ludzi”

Podczas wywiadu udzielonego Republice przez prezydenta Dudę prowadzący zwrócił uwagę, że najważniejsze osoby w państwie "otwarcie kwestionują obowiązujące w Polsce ustawy".

"Szkoda, że władze Unii Europejskiej, instytucji europejskich i Komisja Europejska udaje, że tego nie widzi. Pani Jurova, pani von der Leyen przyjeżdżają do Polski, praktycznie na ich oczach odbywają się kolejne w naszym kraju akty bezprawia, takie jak nielegalne powołanie pseudo-prokuratora generalnego, który został powołany zupełnie wbrew ustawie, z pominięciem ustawowych procedur" - argumentował prezydent.

Dodał, "że prawo w Polsce jest ostentacyjnie łamane na ich oczach, a oni opowiadają o przywracaniu w Polsce praworządności".

Jego zdaniem "to jest ewidentne łamanie wszelkich zasad i łamanie polskiej konstytucji", podczas gdy przedstawiciele instytucji europejskich nie tylko tego nie widzą, "ale jeszcze ośmielają się mówić, że to jest w tej chwili w Polsce przywracanie praworządności".

"To pokazuje niezwykłą hipokryzję tych ludzi. To pokazuje, że tak naprawdę przez całe lata ich celem była zmiana władzy w Polsce i że w tej chwili, kiedy ich kolega z partii - bo przecież to są ludzie z tej samej koalicji rządzącej w Parlamencie Europejskim, tj. EPP - kiedy ich kolega objął urząd premiera w Polsce, to teraz wszystko jest dopuszczalne i wszystko jest możliwe" - mówił prezydent.

Duda o drastycznych przykładach łamania prawa przez „obóz liberalno-lewicowy”

"Ci przedstawiciele instytucji europejskich w ogóle nie dostrzegają tych wszystkich drastycznych, niebywałych przykładów łamania prawa, natomiast kwestionowali działalność wcześniej demokratycznie wybranych polskich władz. Podczas gdy prawo w Polsce było przyjmowane na demokratycznych zasadach w oparciu o większość parlamentarną, która wtedy istniała. Z absolutnym zrealizowaniem wszystkich formalno-prawnych konstytucyjnych procedur, jakie w naszym kraju są przewidziane" - zaznaczył prezydent.

"Wtedy mówili o braku praworządności, kiedy na demokratycznych zasadach uchwalaliśmy w Polsce prawo po to, żeby zrealizować zobowiązania wyborcze. Myślę tutaj o okresie rządów Zjednoczonej Prawicy i o wszystkich ustawach, które wtedy przyjmowaliśmy" - dodał.

"A dzisiaj, kiedy ta większość jest w rękach obozu liberalno-lewicowego, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej, ponieważ to są ich koledzy, w związku z powyższym widząc, że może nie dojść do przyjęcia zmian w przepisach, którymi są zainteresowani - chociażby ze względu na to, że ja jako prezydent RP mogę mieć wątpliwości co do proponowanych zmian - zgadzają się na to, żeby było realizowane ewidentne bezprawie i aby realizować siłowe rozwiązania, które dzisiaj stosuje obóz władzy, Donald Tusk i jego otoczenie" - ocenił.

