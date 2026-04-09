Duda recenzuje decyzję prezydenta Nawrockiego. „Nie może przyjąć ślubowania tylko od niektórych”

Weronika Fakhriddinova
2026-04-09 11:03

Były prezydent Andrzej Duda w zdecydowanych słowach odniósł się do narastającego sporu wokół ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W wywiadzie skrytykował decyzję obecnej głowy państwa, Karola Nawrockiego, o wybiórczym przyjęciu ślubowania. Zdaniem Dudy takie działanie jest niedopuszczalne i grozi poważnym sporem ustrojowym, a prezydent jest związany uchwałą Sejmu w tej materii.

Duda, Nawrocki

Kontekst sporu – dlaczego ślubowanie sędziów budzi kontrowersje?

Na początku kwietnia 2026 roku prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwojga z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm nowej kadencji. Pozostała czwórka sędziów-elektów, w geście protestu wobec decyzji Pałacu Prezydenckiego, zaprosiła głowę państwa na odrębną uroczystość zorganizowaną w gmachu Sejmu. Ta sytuacja stała się zarzewiem kolejnego kryzysu na linii prezydent–większość sejmowa i otworzyła dyskusję na temat granic uprawnień głowy państwa w procesie powoływania sędziów.

Działania prezydenta Nawrockiego spotkały się z krytyką części środowiska prawniczego oraz polityków, w tym jego poprzednika, Andrzeja Dudy.

Duda: Prezydent jest związany wolą Sejmu, a nie recenzentem

Były prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Krzysztofem Szczuckim postawił sprawę jasno: głowa państwa nie ma prawa do selektywnego traktowania uchwał Sejmu. Jak stwierdził, wybiórcze podejście do sędziów-elektów jest niedopuszczalne.

- Prezydent jest związany uchwałą Sejmu i nie może być tak, że prezydent sobie przyjmie ślubowanie od kogoś innego albo tylko od niektórych - mówił Andrzej Duda.

Były prezydent rozwinął tę myśl, podkreślając, że obowiązek ten dotyczy także sytuacji, w której parlament dokonuje korekty swoich wcześniejszych decyzji. Jego zdaniem, jeśli Sejm w trybie „swoistej autokontroli” unieważnia poprzednią uchwałę i wskazuje nowych kandydatów, prezydent musi tę decyzję uszanować.

- Jeżeli Sejm stwierdził: tamta uchwała nasza nie obowiązuje, my zmieniamy ją w trybie swoistej autokontroli i dzisiaj podejmujemy inną uchwałę i oto są kandydaci na sędziów, to prezydent jest tą decyzją Sejmu związany. Prezydent nie może mówić, że Sejm nie zdecydował. Teoretycznie może, ale wchodzi wtedy w bardzo poważną batalię ustrojową, na którą konstytucja nie przewiduje miejsca — twierdzi Andrzej Duda

Pułapka „niezwłoczności” i iluzoryczna odpowiedzialność

Andrzej Duda szczegółowo odniósł się również do konstytucyjnego terminu „niezwłocznie”, który nakazuje szybkie działanie prezydenta. Zwrócił uwagę na jego nieprecyzyjność, która stwarza pole do interpretacji i politycznych manewrów.

- Co to znaczy "niezwłocznie"? Jeśli ma wątpliwości, to ma prawo ich wyjaśnienia. To jest bardzo niejasna materia prawna. Czym jest "zbędna zwłoka"? To zawsze będzie przedmiotem dyskusji prawniczej - mówił Andrzej Duda.

Jednocześnie wskazał, że choć teoretycznie celowe przeciąganie procedury mogłoby stać się podstawą do pociągnięcia głowy państwa do odpowiedzialności konstytucyjnej, to w praktyce jest to mało realne. Swój sceptycyzm wyraził w dosadnych słowach:

Ślubowanie sędziów TK i interwencja policji?! Wiceszef MSWiA zabrał głos. Mówi o "kuchni pracy służb"

- Teoretycznie prezydent może zwlekać, ale ktoś może kiedyś próbować pociągnąć go do odpowiedzialności konstytucyjnej, ale wszyscy wiemy, jak z tą odpowiedzialnością konstytucyjną u nas jest - przekazał Andrzej Duda.

Konsekwencje kryzysu dla państwa

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego i wynikający z niej spór prawny niosą za sobą poważne konsekwencje dla stabilności systemu prawnego w Polsce. Wybiórcze przyjmowanie ślubowań od sędziów TK może prowadzić do sytuacji, w której status części składu orzekającego będzie kwestionowany. To z kolei rodzi ryzyko podważania przyszłych wyroków Trybunału, co wprowadziłoby ogromny chaos prawny.

