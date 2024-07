Duda odpowiada Tuskowi. "Widzę jakąś ogromną nerwowość"

Tarć na linii Pałac Prezydencki - Kancelaria Premiera ciąg dalszy. Tym razem Andrzej Duda odniósł się do wpisu Donalda Tuska, który skrytkował go za słowa w telewizyjnym wywiadzie. - Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd - napisał wówczas premier. Dziś do tych słów postanowił się odnieść prezydent. - Widzę jakąś ogromną nerwowość u Premiera Donalda Tuska od kilku dni, od czasu, gdy na pytania dziennikarza Telewizji Republika odpowiedziałem zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą - ocenia głowa państwa w Polsat News. - Nie wiem, czy Premierowi nie podoba się to, że ktoś odpowiada na pytania dziennikarzy, czy że dziennikarze zadają pytania, czy może Pan Premier uważa, że nie należy mówić prawdy, wtedy kiedy dziennikarze zadają pytania - dodał Andrzej Duda.

Duda o kryzysie PiS

Prezydent był również pytany o trudną sytuację Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem, partia Jarosława Kaczyńskiego - Bez wątpienia PiS przeżywa teraz kryzys. To jest kryzys chyba dosyć poważny. Na pewno jest on związany z tym, że mimo tego, że wygrało wybory parlamentarne, to w niewystarczającym stopniu je wygrało, żeby móc stworzyć rząd i rządzić […]. Z całą pewnością to, co się teraz wewnątrz PiS dzieje to są także i tego skutki - stwierdził Andrzej Duda - w Polsat News.

Prezydent @AndrzejDuda w @PolsatNewsPL: 💬 Widzę jakąś ogromną nerwowość u Premiera Donalda Tuska od kilku dni, od czasu, gdy na pytania dziennikarza Telewizji Republika odpowiedziałem zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą. Nie wiem, czy Premierowi nie podoba się to, że ktoś… pic.twitter.com/WO3SaXtCaa— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 12, 2024

Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd.— Donald Tusk (@donaldtusk) July 10, 2024

REŻIM Tuska! Kaczyński robił ARMAGEDON! Polacy na plaży ROZGRZANI od polityki! |​​​​​​ Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.