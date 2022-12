Duda podjął decyzję ws. Lex Czarnek 2.0, czyli nowelizacji prawa oświatowego

Andrzej Duda zdecydował, że nie podpisze Lex Czarnek 0.2, czyli nowelizacji prawa oświatowego. Prezydent o decyzji w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, regulującej m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającej nadzór kuratorów, a także wprowadzającej zmiany w edukacji domowej, poinformował na czwartkowej konferencji prasowej. Skąd taka decyzja prezydenta? Duda powiedział, że dotarły do niego listy protestacyjne i wcale nie były to pojedyncze przypadki: - Przyszły do mnie dokładnie 133 listy protestacyjne. Niektóre z tych listów są podpisane przez nawet kilkadziesiąt organizacji społecznych - podkreślił prezydent Andrzej Duda. W ocenie prezydenta mimo długo prowadzonych prac nad ustawą nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu. Zwracał uwagę, że nie było wysłuchania publicznego, a projekt nowelizacji był przedłożeniem poselskim, co ograniczyło konsultacje społeczne. Jak dodał, najwyraźniej projekt ten nie uzyskał szerokiej społecznej akceptacji. - Z każdej strony sceny politycznej podmioty znajdują w tej ustawie punkty, co do których mają bardzo poważne wątpliwości i wobec których protestują - dodał.

Andrzej Duda nie podpisze Lex Czarnek 2.0 i tłumaczy: Nie potrzebujemy dzisiaj w Polsce dodatkowych napięć

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy ustawa Lex Czarnek 0.2 nie zapewnia tego, na czym mu zależy, czyli spokoju. - Nie potrzebujemy dzisiaj w Polsce dodatkowych napięć - powiedział Duda. I dodał: - W związku z powyższym podjąłem decyzję, że nie podpiszę tej ustawy. Odmawiam podpisania tej ustawy - poinformował prezydent. - Rozumiem, że jakaś część osób będzie zawiedziona, ale rozumiem, że jakaś część, duża część naszego społeczeństwa uspokoi się także dzięki temu, że ta decyzja jest taka, a nie inna - dodał prezydent.

Komentarze po zapowiedzi Dudy ws. Lex Czarnek 2.0. Minister edukacji jest zawiedziony

Od razu pojawiły się komentarze dotyczące decyzji Dudy: - Weto Dudy na LexCzarnek 2.0 to sukces uczniów, rodziców, nauczycieli i organizacji społecznych. Nie ma tu żadnego heroizmu prezydenta. W normalnie działającym państwie weto na tak destrukcyjną systemowo ustawę to po prostu obowiązek funkcji - napisał poseł Krzysztof Śmiszek, a posłanka Aleksandra Gajewska dodała: - Przelał się widocznie "dzban goryczy". Wygrali uczniowie, nauczyciele, rodzice. I jeszcze trochę wolności w polskiej szkole. #LexCzarnek 2.0 zawetowane przez prezydenta Dudę. Uff - napisała. A co na to wszystko sam Czarnek? Minister edukacji i nauki w rozmowie z Onetem powiedział: - Pan prezydent bardzo chwalił ustawę. Jestem zawiedziony.

