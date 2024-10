Duda jedzie na Grupę Ramstein. Tusk: Ja tego nie kwestionuję

Spotkanie Grupy Ramstein

Do spotkania Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy w Ramstein dojdzie 12 października na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Niemczech. Weźmie w nim udział m.in. prezydent USA Joe Biden, który w dniach 10-13 października złoży wizytę państwową w RFN.

Zobacz: Obrońca Palikota wściekle atakuje! Mówi o "zamaskowanym ziobryście" w prokuraturze

Grupa Ramstein powstała w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę i stanowi sojusz ponad 50 państw i organizacji, w ramach którego opracowano mechanizm regularnej pomocy wojskowej dla Ukrainy w postaci dostaw broni, szkolenia żołnierzy i naprawy sprzętu. Spotkania w tym formacie na różnych szczeblach odbywają się co miesiąc.

Reakcja Tuska

Na wtorkowym posiedzeniu rządu o tym, że Polskę reprezentować będzie Andrzej Duda, mówił premier Donald Tusk. Nie omieszkał zwrócić się jednak do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego o „przygotowanie w trybie pilnym stanowiska rządu w związku z udziałem pana prezydenta w spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy”. - Proszę, aby minister Kosiniak-Kamysz i minister Sikorski przygotowali w trybie pilnym, my przyjmiemy to w trybie obiegowym, stanowisko rządu. Chodzi o stanowisko rządu w związku z udziałem prezydenta w grupie kontaktowej ds. obrony Ukrainy - poinformował.

Sprawdź: Nagła wiadomość od Donalda Tuska! To nie może czekać

- To spotkanie odbędzie 12 października w Ramstein. Pan prezydent podjął decyzję, że chce reprezentować władze polskie na tym spotkaniu. Ja tego nie kwestionuję, ale chcę przygotować stanowisko rządu, aby prezydent wiedział, co ma zaprezentować - mówił. Szef rządu zwrócił się również do szefa MON, aby przekazał to stanowisko Andrzejowi Dudzie podczas czwartkowego spotkania.

Galeria poniżej: Agata Duda na przyjęciu u Jill Biden

Sonda Czy Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury powinien założyć nową partię polityczną? Tak Nie Nie wiem