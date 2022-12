i Autor: @KremlinRussia_E / Twitter Putin ciężko chory! Z gorączką pojechał do Mińska, wręczał medale na Kremlu. Co to za wirus?

Kremlowski satrapa nie złamał Polaków

Putin może rwać włosy z głowy, Polacy się nie poddają. Chcemy sankcji nawet kosztem inflacji [SONDAŻ]

PT 10:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytaliśmy się Polaków, co sądzą o kolejnych sankcjach na Rosję. Przypomnijmy, że tydzień temu UE przyjęła dziewiąty już pakiet sankcji i raczej nie będzie to ostatni. Polacy są zgodni, co do jednego - sankcje na Rosję powinny być nakładane nawet za cenę inflacji.