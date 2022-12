Szok! Platforma broni Kaczyńskiego

Na początku grudnia Jarosław Kaczyński przegrał proces z Radosławem Sikorskim. Sąd przyznał Sikorskiemu kwotę ponad 700 tysięcy złotych na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin. Prezes PiS ma przeprosić Sikorskiego za publiczne zarzucanie mu „zdrady dyplomatycznej”. Kaczyński przyznał, że nie ma takich pieniędzy. - Będę zmuszony sprzedać dom, nawet nie wiem, czy to wystarczy, bo jestem właścicielem jednej trzeciej domu, w którym mieszkam – powiedział Kaczyński w "Gazecie Polskiej". Wedle oświadczenia majątkowego z 2021 roku dom na Żoliborzu o powierzchni 150 m2, w którym mieszka jest wart ok.1,8 mln.zł.

Polityk PO oburzony

Jerzy Borowczak, były opozycjonista w PRL, dziś poseł PO w rozmowie z „Super Expressem” nie kryje oburzenia takim wyrokiem sądu. - Kaczyński powinien zapłacić 10 tysięcy złotych i tyle. To kuriozalne, że sąd tyle zasądził – uważa, podkreślając, że na polskie warunki to kwota zdecydowanie za wysoka. - Uważam, że najpierw sąd powinien zbadać, czy Kaczyński jest w stanie tyle zapłacić. To nie była żadna szkoda fizyczna czy materialna, to było pomówienie. Za to nie powinno być aż takiej kary. Powinno być symbolicznie 10-15 tysięcy złotych i to na cele społeczne. I tyle. Sąd powinien brać pod uwagę także majętność człowieka – podkreśla polityk.

Przegrany proces

Kaczyński dziękując sympatykom za chęć organizowania zbiórek oświadczył, że choć nie ma pieniędzy na przeprosiny, to nie przyjmie żadnej pomocy. Dzień później Radosław Sikorski poinformował, że odstąpi od żądania przeprosin, ale pod jednym warunkiem. -Jeśli Jarosław Kaczyński wpłaci 50 tys.zł.na siły zbrojne Ukrainy, odstąpię od domagania się przeprosin za nazwanie mnie zdrajcą dyplomatycznym – napisał na Twitterze. - Uważam, że kary za zniesławienie powinny być dotkliwe, ale nie rujnujące – podkreślił. KS, KBAR

Sikorski u Biedrzyckiej: "Ja reagowałem na nawoływanie do odmawiania w ogóle jakichkolwiek wiz Rosjanom"

