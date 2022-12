Beata Szydło to jedna z bardziej znanych i popularnych osób w polityce. Jak donosiliśmy ostatnio, z informacji „Super Expressu” wynikał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński co najmniej dwukrotnie składał Beacie Szydło atrakcyjne propozycje powrotu do krajowej polityki. Raz proponował jej objęcie funkcji premiera za Mateusza Morawieckiego (54l.). Druga propozycja dotyczyła pokierowania sztabem wyborczym PiS. jednak Beata Szydło dwukrotnie miała odmówić. Tymczasem coraz głośniej mówi się o tym, że była premier a obecnie europosłanka, mogłaby w 2025 roku wystartować w wyborach prezydenckich, jako kandydatka PiS. Jak jednak polityczną przyszłość Szydło widzą Polacy? W najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla WP jasno wynika, co zdaniem Polaków powinna robić Szydło. Sondaż był badaniem wielokrotnego wybory i został przeprowadzony w dniach 16-18 grudnia.

Kandydatka na prezydenta i posłanka. Tak najchętniej Polscy widzą Beatę Szydło

Z sondażu wynika, że najwięcej osób, czyli 47,1 proc. uważa, że Beata Szydło po kadencji w PE wrócić do polityki polskiej, jako szeregowa posłanka. 14,1 proc. badanych uważa, że była premier powinna zostać kandydatką PiS na urząd prezydenta w 2025 roku, a 8,6 proc. wskazało, że powinna zostać kandydatką PiS na premiera po wyborach 2023, natomiast 4,9 proc., że powinna zostać kandydatką na premiera jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami. 36,2 proc. pytanych w tej grupie nie wskazało żadnej z tych odpowiedzi.

Sprawdzono także, jak przyszłość Szydło widzą wyborcy PiS. Tu wyniki przedstawiają się tak: 45,2 proc. widzi ją jako szeregową posłankę w polskim Sejmie, 40,3 proc. widzi w niej kandydatkę na prezydenta, 21,3 proc. uważa, że powinna być kandydatką na premiera po wyborach 2023, a 15,1 proc., że powinna zostać kandydatką na premiera jeszcze przed wyborami. 14 proc. nie wskazało żadnej z powyższych odpowiedzi.

Beata Szydło komentuje wyniki sondażu

Beata Szydło już z samego rana skomentowała wyniki tego sondażu: - Doceniam troskę WP o moją przyszłość, ale decyduję o niej ja sama. Może przeprowadzimy sondaż, jaka ma być przyszłość redaktorów Wirtualnej Polski? Firma United Surveys na pewno chętnie przeprowadzi sondaż, byle tylko zapłacić odpowiednią sumę.

