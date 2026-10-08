Drugie podejście do podwyżki cen alkoholu. Prezydent zgodzi się, tak jak na CPN?

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-08 5:00

Rząd podejmuje drugą próbę przeforsowania podwyżek opłaty cukrowej oraz akcyzy na alkohol, po tym jak prezydent Karol Nawrocki (43 l.) nie zgodził się na podwyżki, wetując ustawy w listopadzie 2025 r. Wczoraj nowymi projektami zajął się Sejm. Czy tym razem alkohol zdrożeje, a rząd zyska środki dla NFZ?

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Autor: senivpetro/magnific./ Freepik.com
  • Nowa ustawa podnosi opłatę cukrową – stała stawka rośnie do 70 gr za litr, a zmienna zostaje podwojona do 10 gr za każdy gram cukru powyżej 5 g/100 ml; najmocniej uderzy to w napoje z kofeiną i tauryną, gdzie opłata wzrośnie do 1 zł za litr.
  • Rząd szacuje, że zmiany przyniosą NFZ ok. 1,5 mld zł rocznie od 2027 r.
  • Drugi projekt podnosi akcyzę na alkohol, co ma dać kolejne 1,4 mld zł dla NFZ.
  • Czy prezydent Nawrocki zgodzi się na podwyżki danin?

Ceny słodkich napojów w górę

Nowa ustawa stanowi bezpośrednią odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował analogiczne przepisy, argumentując, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków. W projekcie założono znaczny wzrost stawek opłaty cukrowej. Stała część opłaty ma wzrosnąć z kilkudziesięciu groszy do 70 gr za litr napoju, natomiast część zmienna ulegnie podwojeniu i wyniesie 10 gr za każdy gram cukru powyżej progu 5 gramów na 100 mililitrów.

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Najmocniej podatek uderzy w napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, gdzie opłata wzrośnie z 10 gr do 1 zł za litr. Nowe przepisy obejmą również wszystkie koncentraty oraz napoje ze słodzikami z dodatkiem soku. Według wyliczeń rządu podwyżka ma przynieść NFZ ok. 1,5 mld zł od 2027 r.

Mocniejsze piwo z wyższą akcyzą

Drugi projekt dotyczy podwyższenia akcyzy na wyroby alkoholowe, które również miałoby wejść w życie z początkiem 2027 r. Akcyza na alkohol etylowy wzrośnie z dotychczasowych 8 811 zł do 10 109 zł za hektolitr, na piwo z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato, a w przypadku wina stawka skoczy z 245 zł do ponad 280 zł za hektolitr. Z tego tytułu rząd spodziewa się dodatkowych 1,4 mld zł, które także zasilą NFZ.

Jacek Protasiewicz na randce
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