Drugie podejście do podwyżki cen alkoholu. Prezydent zgodzi się, tak jak na CPN?

Nowa ustawa podnosi opłatę cukrową – stała stawka rośnie do 70 gr za litr, a zmienna zostaje podwojona do 10 gr za każdy gram cukru powyżej 5 g/100 ml; najmocniej uderzy to w napoje z kofeiną i tauryną, gdzie opłata wzrośnie do 1 zł za litr.

Rząd szacuje, że zmiany przyniosą NFZ ok. 1,5 mld zł rocznie od 2027 r.

Drugi projekt podnosi akcyzę na alkohol, co ma dać kolejne 1,4 mld zł dla NFZ.

Czy prezydent Nawrocki zgodzi się na podwyżki danin?

Ceny słodkich napojów w górę

Nowa ustawa stanowi bezpośrednią odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował analogiczne przepisy, argumentując, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków. W projekcie założono znaczny wzrost stawek opłaty cukrowej. Stała część opłaty ma wzrosnąć z kilkudziesięciu groszy do 70 gr za litr napoju, natomiast część zmienna ulegnie podwojeniu i wyniesie 10 gr za każdy gram cukru powyżej progu 5 gramów na 100 mililitrów.

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Najmocniej podatek uderzy w napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, gdzie opłata wzrośnie z 10 gr do 1 zł za litr. Nowe przepisy obejmą również wszystkie koncentraty oraz napoje ze słodzikami z dodatkiem soku. Według wyliczeń rządu podwyżka ma przynieść NFZ ok. 1,5 mld zł od 2027 r.

Mocniejsze piwo z wyższą akcyzą

Drugi projekt dotyczy podwyższenia akcyzy na wyroby alkoholowe, które również miałoby wejść w życie z początkiem 2027 r. Akcyza na alkohol etylowy wzrośnie z dotychczasowych 8 811 zł do 10 109 zł za hektolitr, na piwo z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato, a w przypadku wina stawka skoczy z 245 zł do ponad 280 zł za hektolitr. Z tego tytułu rząd spodziewa się dodatkowych 1,4 mld zł, które także zasilą NFZ.

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