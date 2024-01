Podwyżka świadczeń w marcu i we wrześniu

Druga waloryzacja emerytur przesądzona! Seniorze, zobacz, ile zyskasz w 2024 roku. Konkretne wyliczenia

Adam Brzozowski 5:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Rząd pracuje nad obiecaną w kampanii wyborczej drugą waloryzacją. Ma być wypłacana, jeśli inflacja w I połowie roku przekroczy 5 proc. Wkrótce poznamy projekt ustawy w tej sprawie. Pierwszą waloryzację seniorzy otrzymają już w marcu. Emerytura minimalna wzrośnie wówczas z 1445,48 zł do 1617,48 zł. Jeśli dojdzie do drugiej waloryzacji we wrześniu, to przy 7-proc. inflacji świadczenie to urośnie o kolejne 32,52 zł.