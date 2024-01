Dobre wieści dla emerytów! To się stanie już w marcu i wrześniu! Minister podała konkrety

„Super Express”: - Czy seniorzy mogą być spokojni o wysokość swoich świadczeń w tym roku?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: - Polityka senioralna, polityka adresowana do seniorów, rządu koalicji 15 października, jest nakierowana na to, żeby seniorzy, seniorki nie musieli już drżeć za każdym razem o swoje portfele, o swój domowy budżet, o to, czy jakiś prezes przyzna im w tym roku dodatek, czy nie. My stawiamy na rozwiązania o charakterze systemowym. Mój resort pracuje nad projektem drugiej waloryzacji, w sytuacji, jeśli inflacja w I półroczu przekroczy 5 proc. Jeśli koszyk emerycki rośnie, jeśli ceny są wyższe, to wyższa powinna być też waloryzacja emerytur, aby każdy senior, każda seniorka, mogli planować wydatki domowe.

- Kiedy mniej więcej mogą seniorzy spodziewać się drugiej waloryzacji?

- Projekt zakłada, zgodnie z expose premiera Tuska, że jeśli inflacja przekroczy 5 proc. w I półroczu to w kolejnym półroczu powinna pojawić się druga waloryzacja, waloryzacja wrześniowa. Czyli dotychczasowa waloryzacja w marcu, a druga we wrześniu, pod warunkiem wysokiej inflacji.

- I ta wrześniowa waloryzacja byłaby wyliczana na podobnych zasadach jak ta marcowa?

- W naszej propozycji jest zachowana ta sama zasada, jeśli chodzi o wskaźnik waloryzacji. Ten projekt będzie podlegał uzgodnieniom międzyresortowym i całemu procesowi legislacyjnemu i konsultacjom społecznym, ale tak, na tych samych zasadach chcemy zaproponować drugą waloryzację.

- Kiedy seniorzy mogą spodziewać się zakończenia tych prac?

- W ciągu kilku tygodni złożymy jako MRPiPS projekt do wykazu dalszych prac. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy powinien trafić na posiedzenie Sejmu, jeśli rząd ten projekt przyjmie. Zarówno zapisy umowy koalicyjnej, jak i deklaracje w expose premiera Donalda Tuska, wskazują nam jasno kierunek prac. Myślę, że w najbliższym czasie seniorzy poznają szczegóły drugiej waloryzacji.

- Mówi pani, że rząd zamierza koncentrować się na stałych świadczeniach, a nie na dodatkowych, ale to dodatki (trzynasta i czternasta emerytura) zostały stałym elementem systemu.

- Chciałbym zapewnić, że w budżecie na rok 2024 zabezpieczyliśmy środki na 13. i 14. dodatek do emerytury i te pieniądze są. Także na wzrost emerytury minimalnej i także na drugą waloryzację, jeśli inflacja w I półroczu przekroczy 5 proc. To co dane, nie zostanie odebrane, zachowany dodatki, ale trzeba dążyć do stabilnego systemu, aby niezależnie kto był u władzy, osoby starsze miały pewność, że ich budżety domowe będą się spinały, aby idąc do sklepu nie musieli zastanawiać się czy zrobić zakupy spożywcze czy wykupić receptę. Starość to okres wyzwań, ale starość powinna być godna, a nie głodna. Trzeba zadbać o systemowe bezpieczeństwo starszych Polaków.

