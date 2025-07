Kaczyński o rekonstrukcji rządu

23 lipca 2025 roku premier Donald Tusk wystąpił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, aby poinformować o zmianach, jakie zdecydował się przeprowadzić w ramach rekonstrukcji swojego rządu. Przez blisko 50 min tłumaczył on podjęte przez siebie decyzje personalne, takie jak np. zastąpienie Adama Bodnara Waldemarem Żurkiem, czy Sławomira Nitrasa Jakubem Rutnickim (ZOBACZ: Rekonstrukcja rządu. Ostre komentarze po zmianach. "Jak tuning za 50 zł").

Rekonstrukcję skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie stwierdził, że rząd wciąż jest liczniejszy niż ostatni rząd Mateusza Morawieckiego. - O jakichś nowych ideach nie mówiono nic. Tusk pocieszał, próbował zmobilizować, mówił "jesteśmy poobijani". Nie wiem, dlaczego są poobijani, bo mają luksusową sytuację i mogą bezkarnie obrażać innych, tzn. nas i nic im z tego powodu nie jest - stwierdził.

Jak dodał. rekonstrukcja to "pokaz bezradności formacji, która ze względów podstawowych, deficytu kulturowego nie nadaje się do tego, żeby rządzić". - Mamy do czynienia z rządem, który realizuje agendę niemiecką i sądzę, że to się w tej agendzie mieści - przekonywał. Z kolei dopytywany o Waldemara Żurka, który zastąpi Adama Bodnara w ministerstwie sprawiedliwości, powiedział, że "pan Żurek jest człowiekiem, który łamie wszelkie reguły związane z obowiązkami i ograniczeniami, jakie powinien na siebie przyjąć sędzia". - Z deszczu pod rynnę - ocenił bezkompromisowo jego nominację.

Ocena Sikorskiego

Zanim padło oficjalne potwierdzenie, prezes PiS udzielił wypowiedzi dotyczącej Radosława Sikorskiego. Zapytany o to, co sądzi o nim na stanowisku wicepremiera, stwierdził, że "w jego ocenie jest nieporozumieniem, jeżeli chodzi o jego udział w życiu publicznym". Kiedy dziennikarze przypomnieli mu, że ten sam polityk był niegdyś ministrem w rządzie PiS, powiedział, że "to był rząd nastawiony na koalicję z PO" i do takiego rządu Radosław Sikorski "się nadawał".

Powiedział przy tym, że lepiej go wtedy poznał. - Wydaje mi się też, że zaszły w nim jakieś negatywne zmiany. To jest moja ocena - zakończył.

