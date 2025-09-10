Drony nad Polską! Kosiniak-Kamysz apeluje, wszystkie systemy obronne uruchomione

W nocy z wtorku na środę doszło do groźnego incydentu, rosyjskie drony, które brały udział w ataku na Ukrainę, naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wojsko Polskie podjęło działania i zestrzeliło bezzałogowce. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował rano, że wszystkie systemy bezpieczeństwa państwa zostały uruchomione, a procedury krajowe i sojusznicze zadziałały zgodnie z planem.

„Bardzo pracowita noc” dla Wojska Polskiego

Donald Tusk zwołał nagłą konferencję. "Sytuacja jest poważna, musimy się przygotować na różne scenariusze"

Szef MON podkreślił, że była to jedna z najtrudniejszych nocy ostatnich miesięcy. W operacji uczestniczyli piloci, personel naziemny oraz dowództwo operacyjne. – Wszystkie dostępne zasoby, które mogły być użyte w tej operacji, zostały włączone – przekazał wicepremier.

Systemy obronne wróciły do standardowego działania

Do naruszenia doszło podczas intensywnego ostrzału Ukrainy przez Federację Rosyjską. Około godziny 7.40 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o zakończeniu operowania lotnictwa w związku z zagrożeniem. Generał Maciej Klisz złożył meldunek o powrocie systemów monitorowania i obrony powietrznej do normalnego trybu działania.

Sojusznicze procedury zadziałały

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska nie działała w pojedynkę, reagowano zgodnie z mechanizmami NATO. – Zadziałały wszystkie procedury, zarówno polskie, jak i sojusznicze – poinformował.

Pilny powrót szefa MON do Warszawy

Minister obrony przerwał swój pobyt w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu Grupy E5, i natychmiast wrócił do kraju. Jeszcze przed wylotem podkreślał, że decyzje dotyczące dalszych działań będą podejmowane „w najbliższym czasie”, a opinia publiczna będzie informowana na bieżąco.

Apel o spokój

Na pytanie, czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie, szef MON odpowiedział jednoznacznie: sytuacja została opanowana. – Apeluję o zachowanie spokoju. Zakończyliśmy operowanie w powietrzu, wszystkie informacje zostały przekazane – zaznaczył.

Według resortu obrony, nocne wydarzenia dowodzą, że system bezpieczeństwa państwa działa skutecznie i szybko reaguje na każde zagrożenie.

