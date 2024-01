Dramat żony Wąsika! „Nie mogę się z nim skontaktować”

Byli szefowie CBA zostali prawomocnie skazani na 2 lata pozbawienia wolności. Dziś późnym wieczorem zostali doprowadzeni przez policję do więzienia. Jak całą sprawę komentuje żona Macieja Wąsika, Roma Wąsik? – To nie pierwsze ciosy, które spadają na nas z Maćkiem, ale muszę przyznać, że to dla mnie szok. Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować – mówi portalowi „wPolityce.pl” Roma Wąsik, żona byłego wiceszefa MSWiA.

Żona zatrzymanego polityka PiS wskazuje następne kroki działania w kwestii aresztowania posłów Kamińskiego i Wąsika oraz apeluje o „niewygaszanie sprawy”. – Ja was tylko proszę o jedno, nie zapomnijcie o nich! Bo ta opresyjna władza właśnie na to liczy, że będą dwa, maksymalnie trzy dni wzmożenia i to przyschnie – zaznacza Roma Wąsik.

Wieczorny Express - Maciej WĄSIK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Roma Wąsik przekazała portalowi również, że liczy na naprawdę dużą frekwencję podczas manifestacji przed Sejmem 11 stycznia, kiedy „Polacy będą mieli okazję wyrazić solidarność z zatrzymanymi parlamentarzystami”. I dodała, że tak naprawdę najbardziej obawia się tego, co może nastąpić w kolejnych dniach, czyli – jak przyznała – przykrycia sprawy aresztowania jej męża przez tematy zastępcze.

– Nie możemy na to pozwolić, nie możemy ich zostawić! – apelowała żona posła Macieja Wąsika.