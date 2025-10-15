Dramat koalicji Tuska! Nowy sondaż wskazuje na TOTALNĄ rewolucję w Sejmie

Koalicja Donalda Tuska mierzy się z wyzwaniami, a najnowszy sondaż wskazuje na poważne zmiany w polskim krajobrazie politycznym.

Gdyby wybory odbywały się w nadchodzącą niedzielę, w Sejmie doszłoby do rewolucyjnych zmian.

Sprawdź, które partie weszłyby do Sejmu.

Wyniki sondażu OGB

Z sondażu przeprowadzonego między 8 a 13 październikiem wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska chce głosować 34,05 proc. respondentów. W porównaniu do sondażu z początku września KO traci 0,4 pkt. proc. poparcia. Drugie miejsce w badaniu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, osiągając wynik 27,9 proc. wskazań wśród ankietowanych (wynik gorszy o 2,9 proc. względem poprzedniego badania). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 16,4 proc. (-0,3 proc.) Dodatkowo w Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna byłoby skłonnych oddać głos 7,1 proc. respondentów (+0,6 proc.). Na tym kończy się lista ugrupowań, które przekroczyłyby próg wyborczy!

Pod progiem znalazły się wszystkie ugrupowania, które obecnie współtworzą rząd Donalda Tuska! Najbliżej wejścia do Sejmu jest Partia Razem, która cieszy się poparciem 4,29 proc. badanych (+1,7 pkt. proc.) i nieznacznie wyprzedza wchodzącą w skład obecnej koalicji rządzącej Nową Lewicę (4,18 proc., –0,4 pkt. proc.). Dwie pozostałe partie tworzące z KO koalicję rządzącą notują jeszcze gorsze wyniki. PSL może liczyć na 3,67 proc. głosów (+2 pkt. proc.), a Polska 2050 – 2,37 proc. (+0,2 pkt. proc.). Jakby tego było mało, to partia Szymona Hołowni znajduje się poniżej progu zapewniającego otrzymywanie finansowania z budżetu (wynosi 3 proc.).

Tusk reaguje

Wyniki powyższego sondażu przeliczył na portalu X profil zajmujący się analizami politycznymi. Jak wyliczono, w oparciu o te dane, podział mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: Koalicja Obywatelska - 193, Prawo i Sprawiedliwość - 162, Konfederacja - 81, Konfederacja Korony Polski - 24.

Premier Donald Tusk zdecydował się zamieścić wyniki sondażu OGB na swoim profilu na platformie X i odniósł się do nich. - Na półmetku. Koalicjanci podciągną szyki i jedziemy dalej - ocenił. - Pamiętajmy: pesymizm to strata czasu - dodał.

Na półmetku. Koalicjanci podciągną szyki i jedziemy dalej. Pamiętajmy: pesymizm to strata czasu. pic.twitter.com/CCrZbXz0iZ— Donald Tusk (@donaldtusk) October 15, 2025

