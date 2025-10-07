Draka w Sejmie! Poszło o alkohol. Poseł PiS przebadał się alkomatem

W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między posłem PiS Bartoszem Kownackim a rzecznikiem rządu Adamem Szłapką.

Szłapka zarzucił Kownackiemu, że wyczuł od niego alkohol, na co poseł PiS zareagował, zdecydował się skorzystać z alkomatu.

Draka w Sejmie! Poszło o alkohol

Takiej awantury w Sejmie dawno nie było! Starli się ze sobą policy KO i PiS, a dokładnie były wiceszef MON z okresu rządu Zjednoczonej Prawicy, Bartosz Kownacki i obecny rzecznik rządu, Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej. Nagranie z zajścia trafiło do sieci, a opublikował je poseł Kownacki. Na wspomnianym nagraniu słychać, jak poseł Szłapka mówi: - Jest nietrzeźwy, czuję alkohol od pana - mówi wymachując ręką w kierunku nagrywającego go polityka PiS i dodaje głośniej: - Panie marszałku, czuć alkohol od posła Kownackiego.

Następnie widać, jak Bartosz Kownacki faktycznie dmucha w alkomat, a urządzenie wskazuje wynik 0.0. - Będziemy badaliśmy jaka jest rzeczywistość. Zero, zero. Panie pośle Szłapka, czekam na przeprosiny - dodał polityk.

Szokująca dyskusja posłów!

Jak się okazało był to fragment dyskusji między politykami PiS a KO tego dnia. Wszystko zaczęło się od tego, że poseł Bartosz Kownacki zapytał posła Adama Szłapkę, gdzie jest Donald Tusk i dlaczego nie ma go na sejmowej sali. W odpowiedzi dowiedział się, że premier pracuje.

Do rozmowy włączył się także inny poseł Koalicji Obywatelskiej, dawny prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, który rzucił do Kownackiego, by ten poszedł do restauracji wraz z Mateckim... Najprawdopodobniej polityk nawiązał do ostatnich doniesień na temat wydarzeń w restauracji, które wzbudziły wiele emocji. Kownacki odparł, że Mateckiego nie ma bo jest chory. - Chory? Kaca ma.. - rzucił Szłapka, a Kownacki ostro zareagował mówiąc, że Dariusz Matecki jest chory na nowotwór i nie można się z tego śmiać. Po tej wymianie zdań doszło do rozmowy o nietrzeźwości i alkoholu.

