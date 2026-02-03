Dr Przemysław Sadura podsumował Grzegorza Brauna. "To fenomen"

Odbył się zjazd partii, na którym promowano kontrowersyjne idee, takie jak skrajny patriarchat, negowanie bólu porodowego i porzucenie sojuszu z USA i UE. Sugeruje to przygotowania do wyborów w 2027 roku.

Dr Przemysław Sadura zauważa, że Braun przyciąga zaskakująco dobrze wykształcony elektorat, uwodząc go erudycją i pięknym językiem, mimo kontrowersyjnej treści jego przekazu.

Ekspert podkreśla, że język polityka ma moc kształtowania rzeczywistości i niesie za sobą odpowiedzialność, co kontrastuje z brakiem odpowiedzialności w wypowiedziach Brauna i Donalda Trumpa.

Niedawno odbył się kongres partii Grzegorza Brauna, Korony Polskiej. Na zjeździe środowiska Grzegorza Brauna, z drogimi biletami i antysemickimi gadżetami, prawomocnie skazani patostreamerzy uczyli zarabiania w internecie. Podczas paneli propagowano skrajny patriarchat, zakaz rozwodów i negowano ból porodowy. Dyskutowano o porzuceniu sojuszu z USA i UE na rzecz BRICS Plus. Straszono niemiecką bronią jądrową i szantażem polityków. Mimo oficjalnego unikania tematu, zjazd wyglądał jak przygotowanie do wyborów w 2027 roku i walki o miejsca w parlamencie.

Nie da się także ukryć poparcia, jakim ugrupowanie cieszy się w sondażach. O komenatrz tego zjawiska Piotr Najsztub zapytał swojego gościa, dra Przemysława Sadurę.

- Jeżeli spojrzymy na Brauna, to jest fenomen, bo on przyciągnął elektorat, który jest o dziwo dość wysoko wykształcony - powiedział. - Sam Braun, jeśli porozmawiać z jego wyborcami, czym tak naprawdę uwodzi? Polityk musi wyborców również uwodzić, nie tylko przekonywać argumentami. Przede wszystkim erudycją, pięknym językiem polskim jeżeli chodzi o formę, bo treść jest absolutnie do przyjęcia. W pewnym sensie Braun jest takim przedwojennym warszawskim inteligentem [...] taki "żydożercą", który by poparł getta ławkowe, tego typu zjawiska - stwierdził socjolog.

Ekspert podkreślił ważną, performatywną rolę języka, który potrafi kształtować rzeczywistość. Grzegorz Braun zaś potrafi się nim doskonale posługiwać.

- Polityk musi mieć poczucie odpowiedzialności za swoje słowa, nie da się pewnych rzeczy powiedzieć, a potem stwierdzić "Ach, to tylko słowa". widzimy, jak działa to w wykonaniu Trumpa, to jest nieakceptowalne - podkreślił dr Przemysław Sadura.

