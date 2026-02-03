Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła skład nowego zarządu Polski 2050. Oto nazwiska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nowa przewodnicząca Polski 2050, ogłosiła pierwsze nazwiska osób wchodzących w skład zarządu partii. Wśród nich są m.in. Ewa Schaedler (I wiceprzewodnicząca) i Adam Rudawski (II wiceprzewodniczący).

Część członków zarządu została powołana przez przewodniczącą, a pozostałych wybierze Rada Krajowa. Przewodnicząca zapowiedziała rekomendację Pauliny Hennig-Kloski do zarządu.

Pełny skład zarządu Polski 2050 ma być znany do końca tygodnia.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w minioną sobotę zwyciężyła w powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącą Polski 2050, szybko podjęła decyzje dotyczące składu zarządu. We wtorek ogłosiła pierwsze nominacje. Ewa Schaedler objęła stanowisko I wiceprzewodniczącej. Posłanka z Wielkopolski i liderka tamtejszych struktur ugrupowania, Schaedler pełni również funkcję wiceszefowej sejmowej komisji spraw zagranicznych. Adam Rudawski został II wiceprzewodniczącym. Wojewoda zachodniopomorski i były szef Radia Szczecin, Rudawski od lat jest związany z Polską 2050 jako lider ugrupowania w swoim regionie.

W zarządzie pozostali również Łukasz Osmalak, dotychczasowy skarbnik i poseł, oraz Robert Sitnik, sekretarz generalny. Do grona zarządzającego dołączył także Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego, który wchodzi w skład zarządu z urzędu.

Dalsze kroki

Zgodnie ze statutem partii, przewodnicząca może powołać do czterech członków zarządu. Pozostałe miejsca zostaną obsadzone przez Radę Krajową, która jest najwyższym organem ugrupowania. Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że wkrótce zwoła Radę Krajową, która zadecyduje o obsadzie pozostałych stanowisk w zarządzie. Przewodnicząca zadeklarowała również, że zarekomenduje do zarządu Paulinę Hennig-Kloskę, swoją rywalkę z niedawnych wyborów.

Pełny skład zarządu Polski 2050 ma być znany do końca tygodnia, a nowe władze ugrupowania mają rozpocząć działalność z nową wizją i energią.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

Sonda Czy wg Ciebie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać liderką Polski 2050? Tak Nie Nie wiem