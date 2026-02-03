Były oficer odesłał swój medal za misję w Afganistanie Nawrockiemu! Wymowny komentarz

W geście sprzeciwu wobec kontrowersyjnych wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczących wkładu sojuszników NATO w misję w Afganistanie, a także w reakcji na, zdaniem wielu, zbyt łagodną odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, ppłk rezerwy Maciej Moryc odesłał do Pałacu Prezydenckiego medal otrzymany od Amerykanów za swoją służbę.

  • Ppłk rezerwy Maciej Moryc odesłał medal otrzymany za służbę w Afganistanie do Pałacu Prezydenckiego, protestując przeciwko wypowiedziom Donalda Trumpa.
  • Decyzja Moryca jest związana z kontrowersyjną wypowiedzią Donalda Trumpa, który sugerował mniejsze zaangażowanie wojsk sojuszniczych w Afganistanie.
  • Reakcja prezydenta Karola Nawrockiego na słowa Trumpa, choć wyrażająca uznanie dla polskich żołnierzy, została uznana przez wielu komentatorów, w tym premiera Donalda Tuska, za zbyt łagodną i niewystarczająco krytyczną wobec byłego prezydenta USA.

Na początku roku, w programie telewizyjnym "Sekielski wieczorową porą" w TVP1, ppłk Maciej Moryc, który spędził półtora roku na misji w Afganistanie, zapowiedział swój zamiar odesłania medalu. Oficer podkreślił symbolikę odznaczenia:

- Pokażę tutaj do kamery, jak wygląda medal za uczestnictwo w misji natowskiej, za udział w tej misji ISAF, w której zginęło 44 polskich żołnierzy - mówił.

W poniedziałek ppłk Moryc zrealizował swoją zapowiedź, przesyłając odznaczenie do Pałacu Prezydenckiego. Na nagraniu widać, jak wkłada medal do koperty, a jego słowa kierowane do prezydenta Karola Nawrockiego niosą wyraźne przesłanie.

- Mam nadzieję, że będzie panu przypominał, że jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych przystoi panu stanie na straży honoru i dobrego imienia wszystkich weteranów, którzy brali udział w tej misji - stwierdził.

Kontekst wypowiedzi

Decyzja ppłk Moryca jest bezpośrednio związana ze słowami byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, który podważył zaangażowanie wojsk państw sojuszniczych NATO w Afganistanie.

- Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu - stwierdził.

Andrzej Duda o słowach Donalda Trumpa: „Nie róbmy awantury z jednego zdania”

Wypowiedź ta wywołała oburzenie, zwłaszcza w kontekście ofiar poniesionych przez państwa członkowskie NATO. Podczas trwającej 20 lat misji w Afganistanie śmierć poniosło 3486 żołnierzy wojsk NATO, w tym 43 polskich żołnierzy i jeden polski cywil.

Reakcja prezydenta 

Prezydent Karol Nawrocki zareagował na słowa Trumpa wpisem, w którym wyraził uznanie dla polskich żołnierzy.

- Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci - napisał.

Incydent ten wywołał dyskusję na temat honoru weteranów, roli prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz reakcji na podważanie wkładu sojuszników w międzynarodowe misje wojskowe.

