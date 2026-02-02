Andrzej Duda o słowach Donalda Trumpa: „Nie róbmy awantury z jednego zdania”

Andrzej Duda broni wypowiedzi Donalda Trumpa o NATO, uznając ją za mało znaczące sformułowanie, z którego nie należy robić awantury.

Były prezydent podkreśla, że Polska musi pielęgnować partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i zapewnia, że nie czuł z ich strony nacisków.

Polska silnie wspierała USA w Afganistanie – wzięło w tym udział ponad 33 tys. Polaków, a 45 osób zginęło.

Były prezydent Andrzej Duda uważa, że Donald Trump nie ma powodów do przeprosin za swoje twierdzenia na temat sił NATO w Afganistanie. Zdaniem Dudy, kontrowersyjne słowa były jedynie „jednym sformułowaniem, którego wszyscy się czepiają”. Polityk wziął Trumpa w obronę, argumentując: „Po prostu Stany Zjednoczone straciły najwięcej żołnierzy”.

Kontrowersje wokół wywiadu

Punktem wyjścia do dyskusji był wywiad prezydenta USA dla stacji Fox News. Donald Trump podał wówczas w wątpliwość lojalność sojuszników, zastanawiając się głośno, czy „będą tam, jeśli kiedykolwiek będziemy ich potrzebować”. Jednocześnie zakwestionował on znaczenie, jakie w misji w Afganistanie odegrały armie pozostałych krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Andrzej Duda podkreślił, że polski wkład w działania wojenne jest tematem obecnym w rozmowach dwustronnych.

- Oczywiście mieliśmy straty, ale mieliśmy straty i do dzisiaj, kiedy rozmawiamy z naszymi sojusznikami, także z prezydentem Donaldem Trumpem, to wspominamy naszą obecność. I to jest szanowane i uznawane - tłumaczył były prezydent. - Uważam, że należy podchodzić do tego spokojnie i nie robić awantury z jednego zdania - dodał.

W swojej wypowiedzi zaznaczył też, że nie doświadczył nacisków ze strony USA i wskazał na konieczność pielęgnowania relacji z tym mocarstwem.

Skala polskiego zaangażowania militarnego

Słowa Donalda Trumpa wzbudziły sprzeciw w wielu krajach NATO, w tym w Polsce, która aktywnie wspierała USA w konfliktach w Iraku oraz Afganistanie. W samej misji afgańskiej uczestniczyło ponad 33 tysiące polskich żołnierzy oraz personelu cywilnego. Operacja ta pochłonęła życie 45 Polaków.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Andrzej Duda:

Sonda Zgadzasz się z Andrzejem Dudą? Tak Nie