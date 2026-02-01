PiS może przestać dominować na prawicy? Zagrażają mu Konfederacja i Grzegorz Braun

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-02-01 9:56

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, zdaniem sporej grupy Polaków rosnąca popularność Grzegorza Brauna i Konfederacji może zagrażać Prawu i Sprawiedliwości. Większość wierzy jednak w stabilność partii Jarosława Kaczyńskiego.

Grzegorz Braun

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Prawie 40 proc. Polaków przewiduje marginalizację lub rozłam PiS z powodu rosnącej popularności Konfederacji.
  • Opinia publiczna podzielona - większość wierzy w stabilność PiS, ale wyborcy koalicji rządzącej widzą potencjał Konfederacji.
  • Wyborcy opozycji sceptyczni, nie wierzą w upadek partii Kaczyńskiego.

PiS może stracić pozycję na rzecz Konfederacji i Brauna?

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, aż 38,9% ankietowanych przewiduje, że PiS może stracić swoją dotychczasową dominującą pozycję na rzecz Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Z drugiej strony, większość badanych – 53,8 proc. – wciąż wierzy w stabilność PiS i odrzuca scenariusz jego upadku. Pozostałe 7,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”, co wskazuje na niepewność i brak jednoznacznej opinii w tej kwestii.

Wyborcy koalicji rządzącej wierzą w osłabienie PiS, opozycja jest przeciwnego zdania

Interesujące jest spojrzenie na wyniki sondażu z perspektywy elektoratu poszczególnych partii. Wyborcy koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga) w dużej mierze dostrzegają potencjał Konfederacji i możliwość osłabienia PiS. Aż 58 proc. ankietowanych z tego grona przewiduje, że partia Jarosława Kaczyńskiego może ulec rozpadowi.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja). W tej grupie aż 73% badanych nie wierzy w upadek partii Jarosława Kaczyńskiego.  

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku. Zastosowano metodę CATI & CAWI (wywiady telefoniczne i ankiety online) na reprezentatywnej grupie 1000 osób. Dzięki temu wyniki sondażu odzwierciedlają opinie szerokiego grona Polaków. 

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Grzegorz Braun grzmi na kongresie swojej partii. "Albo my, albo oni"
CZARNEK: KTO STRASZY BRAUNEM, A KOGO ODSTRASZA BRAUN?
QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS
GRZEGORZ BRAUN
KONFEDERACJA