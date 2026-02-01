PiS może przestać dominować na prawicy? Zagrażają mu Konfederacja i Grzegorz Braun

Prawie 40 proc. Polaków przewiduje marginalizację lub rozłam PiS z powodu rosnącej popularności Konfederacji.

Opinia publiczna podzielona - większość wierzy w stabilność PiS, ale wyborcy koalicji rządzącej widzą potencjał Konfederacji.

Wyborcy opozycji sceptyczni, nie wierzą w upadek partii Kaczyńskiego.

PiS może stracić pozycję na rzecz Konfederacji i Brauna?

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, aż 38,9% ankietowanych przewiduje, że PiS może stracić swoją dotychczasową dominującą pozycję na rzecz Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Z drugiej strony, większość badanych – 53,8 proc. – wciąż wierzy w stabilność PiS i odrzuca scenariusz jego upadku. Pozostałe 7,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”, co wskazuje na niepewność i brak jednoznacznej opinii w tej kwestii.

Wyborcy koalicji rządzącej wierzą w osłabienie PiS, opozycja jest przeciwnego zdania

Interesujące jest spojrzenie na wyniki sondażu z perspektywy elektoratu poszczególnych partii. Wyborcy koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga) w dużej mierze dostrzegają potencjał Konfederacji i możliwość osłabienia PiS. Aż 58 proc. ankietowanych z tego grona przewiduje, że partia Jarosława Kaczyńskiego może ulec rozpadowi.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja). W tej grupie aż 73% badanych nie wierzy w upadek partii Jarosława Kaczyńskiego.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku. Zastosowano metodę CATI & CAWI (wywiady telefoniczne i ankiety online) na reprezentatywnej grupie 1000 osób. Dzięki temu wyniki sondażu odzwierciedlają opinie szerokiego grona Polaków.

