Sikorski reaguje na słowa szefa BBN o zakupach sprzętu w USA. "Pensję pobiera z polskiego budżetu"

2026-02-01 8:58

Wicepremier Radosław Sikorski w rozmowie z TVN24 odniósł się do słów szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza na temat braku możliwości kupowania amerykańskiego, czy koreańskiego sprzętu wojskowego z programu SAFE. Zdaniem szefa polskiego MSZ program powinien wspierać polski przemysł obronny.

  • Sikorski krytykuje Cenckiewicza za wypowiedzi o zakupach sprzętu wojskowego z USA i Korei Południowej.
  • Szef MSZ podkreśla, że Cenckiewicz powinien dbać o interesy Polski, a nie innych państw.
  • Sikorski zapowiada, że program SAFE ma wspierać przede wszystkim polski przemysł obronny.
  • Wicepremier krytykuje środowiska PiS za "donosicielstwo, służalczość i frajerstwo".

Sikorski komentuje słowa szefa BBN o zakupach amerykańskiego sprzętu

Pod koniec stycznia szef BBN Sławomir Cenckiewicz w Polsat News powiedział, że niepokoją go wypowiedzi przedstawicieli rządu, że ze środków z europejskiego programu obronnego SAFE nie można kupować sprzętu z USA, czy Korei Południowej.

- To, w świetle Narodowej Strategii Obrony USA, stawia nas w dość trudnej sytuacji, bo celem polityki amerykańskiego Departamentu Wojny jest, aby sojusznicy kupowali sprzęt amerykański - powiedział Cenckiewicz.

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski odniósł się do tych słów w rozmowie z TVN24, podkreślając, że "pan Cenckiewicz pobiera pensję z polskiego budżetu, a nie amerykańskiego". Zdaniem wicepremiera szef BBN "powinien myśleć przede wszystkim, co jest dobre dla Polski".

Sikorski krytykuje środowiska PiS. "Synteza donosicielstwa, służalności i frajerstwa"

Sikorski stwierdził także, że rolą Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudy nie jest "lobbowanie na rzecz interesów innych państw", nawet jeśli to najbliżsi sojusznicy. Podkreślił, że mamy "własną strategię bezpieczeństwa narodowego", a także "własne plany obronne i plany zakupowe".

- Chcemy, aby z programu SAFE skorzystał głównie polski przemysł obronny. No bo z budżetu narodowego wydajemy olbrzymie pieniądze na sprzęt koreański i amerykański. Wie pani, Stany Zjednoczone są naszym dobrym sojusznikiem, ale to, co robią koledzy nacjonaliści, to synteza donosicielstwa na polski rząd, służalczości i frajerstwa, to nie jest coś, co służy naszym interesom - powiedział Radosław Sikorski.

Cezary Tomczyk o programie SAFE i zakupach sprzętu
