Dotarli do nagrania, które rzuca nowe światło na sprawę Kierwińskiego. Wideo niesie się po sieci!

Szef MSWiA: Nie miałem alkoholu we krwi. Politycy opozycji: Gdyby zrobił to wszystko świetle kamer, byłoby to wiarygodne

Marcin Kierwiński brał udział w Dniu Strażaka. W czasie oficjalnych uroczystości, które odbywały się w Warszawie na placu Piłsudskiego, a uczestniczyli w nich m.in. prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon Hołownia, doszło do budzącego emocje zdarzenia. Chodzi mianowicie o wystąpienie Kierwińskiego. Szef MSWiA był bardzo kiepsko słyszalny, co wzbudziło szereg domysłów. Koniec końców Marcin Kierwiński postanowił udać się na posterunek policji, by poddać się badaniu alkomatem, a potem także do szpitala na badanie krwi. Polityk w ten sposób chciał mieć dowody, że wszystko z nim dobrze. - Zanim wydacie wyrok posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego natychmiast udałem się na komendę Policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik = 0,0.To co wydarzyło się na uroczystościach spowodowane było kwestiami technicznymi i pogłosem - wyjaśniał w sobotę 4 maja.

Zaś w poniedziałkowej rozmowie na antenie radia Zet dodał: - Był problem z nagłośnieniem i straszny pogłos, taki wracający dźwięk do mówiącego. Pan Pawlak mówił po mnie i zatykał ucho od strony, gdzie było nagłośnienie, bo pogłos był nie do zniesienia. Mówiący po nas kapitan dostał od organizatora, po mojej wpadce, zatyczkę do ucha. (...) Nie wiem czy to się stało w czasie mojego wystąpienia, nie rozmawiałam o tym z marszałkiem Hołownią, nie wiem co się stało. Moim zdaniem to problem z nagłośnieniem, widać, zresztą, że poprawiałem mikrofon po dwóch czy trzech pierwszych słowach, pogłos uniemożliwiał wyraźnie mówienie - komentował Kierwiński.

Straż pożarna zabrała głos ws. nagłośnienia. Wydała specjalny komunikat

Co ciekawe w mediach, w tym na profilu na platformie X dziennikarza radia Zet Mariusza Gierszewskiego pojawiło się nagranie, które przedstawiało próbę na placu Piłsudskiego dzień przez uroczystościami, w której udział brał Komendant PSP. Państwowa Straż Pożarna wydała komunikat dotyczący nagłośnienia na uroczystości:

- W związku z organizacją Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 4 maja 2024 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Komenda Główna PSP poprosiła o wyjaśnienia dotyczące problemów z nagłośnieniem od firmy obsługującej uroczystość.

Podczas próby generalnej przed uroczystością, w dniu 3 maja 2024 roku, przedstawiciele Komendy Głównej PSP zgłaszali problemy z nagłośnieniem, które zniekształcało wymawiane treści. Zwrócono się o poprawę nagłośnienia do firmy obsługującej uroczystość. W trakcie Centralnych Obchodów Dnia Strażaka okazało się, że nie wszystkie zgłaszane problemy z nagłośnieniem zostały usunięte.

W związku z powyższym Komenda Główna PSP stoi na stanowisku, że usługa nagłośnienia Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie nie została wykonana należycie.

