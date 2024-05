Dorota Gawryluk naprawdę wystartuje w wyborach prezydenckich?! Wykonała właśnie ważny ruch!

"Piątka dla Europy". To nowy pomysł Lewicy przed eurowyborami. O co chodzi?

Jak informuje WP, Dorota Gawryluk została prezesem "Stowarzyszenia Lepsza Polska". To nowa nazwa organizacji powołanej przez twórcę Polsatu, która właśnie teraz poszerzyła swoje cele m.in. o "budowanie społeczeństwa obywatelskiego". Utrwalony wśród ludzi Polsatu szyld "Stowarzyszenie Program Czysta Polska", powołanego z inicjatywy Zygmunta Solorza-Żaka w październiku 2019 roku, zniknął po cichu. 10 maja 2024 roku doszło jednak do oficjalnej zmiany nazwy. Dziennikarka to już więc nie tylko prowadząca program "Lepsza Polska", który jest intensywnie promowany plakatami przypominającymi billboardy wyborcze, lecz również prezesem "Stowarzyszenia Lepsza Polska". Chce ono od teraz nie tylko chronić przed zanieczyszczeniami i promować transformację energetyczną, ale również za cel stawia sobie m.in. "budowanie społeczeństwa obywatelskiego".

Źródła portalu przekonują, że zmiana to kolejny krok, który przybliża Dorotę Gawryluk do startu w wyborach prezydenckich. - To przymiarki do budowania struktur - mówi osoba, która zna kulisy sprawy. - Czasu jest sporo, ale plan startu Gawryluk ma cały harmonogram i zmiana nazwy stowarzyszenia jest kolejnym krokiem - dodaje inny rozmówca. - Gawryluk jest coraz bliżej startu w wyborach. Przecież ona sama nie zaprzecza, a wydawałoby się, że dziennikarz, który nie planuje pójścia w politykę, wręcz musi to zrobić natychmiast - przekonuje kolejny.

