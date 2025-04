i Autor: Marcin Wziontek, Marek Zieliński Jarosław Kaczyński, Łukasz Rzepecki

Afera w Sejmie

Doradca Dudy krytykuje Kaczyńskiego: "Nie atakowałbym tak z mównicy!"

Czy w obozie władzy rysują się kolejne podziały? Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, publicznie skrytykował sposób, w jaki Jarosław Kaczyński poprowadził swoje wystąpienie w Sejmie. Były poseł PiS odniósł się do środowych wydarzeń, kiedy to posłowie opozycji wykrzykiwali w stronę Romana Giertycha, że jest "mordercą". Czy ta krytyka to sygnał narastającego napięcia między Pałacem Prezydenckim a kierownictwem PiS?