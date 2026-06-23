Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego. Tylko cztery słowa

Program SAFE to unijny instrument umożliwiający państwom członkowskim, w tym Polsce, zaciąganie preferencyjnych pożyczek na wspólne zakupy uzbrojenia i rozwój narodowych zdolności obronnych.

Rekordowe kontrakty obronne w Polsce powiązane z programem SAFE: Polska ogłosiła podpisanie 29 kontraktów na kwotę 78-79 miliardów złotych na modernizację sił zbrojnych, które premier Donald Tusk jednoznacznie powiązał z finansowaniem z programu SAFE, podkreślając ich realizację w polskich firmach.

Polityczna debata i zmiana retoryki ws. unijnych środków: Wykorzystanie unijnych środków z programu SAFE do finansowania polskiej obronności stało się przedmiotem politycznej dyskusji, z premierem Tuskiem wskazującym na zmianę retoryki prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej promował własne koncepcje, a teraz pochwalił rolę unijnych kredytów.

We wtorek premier Donald Tusk skomentował w serwisie X wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego.

- Co Pan nie powie... - napisał.

Do wpisu dołączono nagranie, na którym prezydent Nawrocki stwierdza, że "dzisiaj przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski z Unii Europejskiej".

Wypowiedź prezydenta miała miejsce podczas wydarzenia Poland Future Summit. Jest ona istotna w kontekście wcześniejszych propozycji obozu prezydenta, który promował własną koncepcję "SAFE 0 proc.", a teraz pochwalił unijne pieniądze. Premier Tusk, odnosząc się do tej zmiany retoryki, użył określenia "wymownie".

Czym jest program SAFE?

Program SAFE to kluczowy instrument finansowania obronności Unii Europejskiej. Jego celem jest umożliwienie państwom członkowskim UE zaciągania preferencyjnych pożyczek, przeznaczonych na wspólne zakupy uzbrojenia oraz rozwój narodowych zdolności obronnych. Polska aktywnie korzysta już z możliwości oferowanych przez ten program.

Zanim doszło do ostatniej wymiany zdań, kwestia finansowania obronności z wykorzystaniem środków unijnych była już tematem publicznych komunikatów. 30 maja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w Nowej Dębie podpisanie 29 kontraktów o łącznej wartości 78 miliardów złotych, określając to jako "absolutny rekord" i "dzień, który zmienia rzeczywistość" dla modernizacji sił zbrojnych.

W odpowiedzi na te informacje, premier Donald Tusk odniósł się do nich w mediach społecznościowych, pisząc: "Meldunek z ostatniej chwili! Sobota to 29 umów na 79 miliardów! Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa".

Wśród sfinalizowanych kontraktów, pierwsza umowa wykonawcza została zawarta w zakładzie Dezamet z konsorcjum PGZ. Dotyczy ona Narodowej Rezerwy Amunicyjnej i opiewa na kwotę ponad 13 miliardów złotych. Przewiduje dostawy setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla wszystkich spółek należących do PGZ Amunicja.

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