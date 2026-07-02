Donald Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego! "Tak wygląda odwaga i odpowiedzialność"

Donald Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego!

Poinformował o tym rzecznik rządu.

Chodzi o prywatny akt oskarżenia, jaki przeciwko niemu skierował Instytut Polski Suwerennej.

W tle sprawy jest afera Zondacrypto.

Tusk oskarża ws. Zondacrypto

8 kwietnia przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk poinformował, powołując się na ABW, że prezes zarządu Zondacrypto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji: „Instytut Polski Suwerennej” i „Dobry Rząd”. Zdaniem premiera wpłaty miały zostać wykonane na przełomie października i listopada 2025 r.; 450 tys. zł trafiło do fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry, inna spółka związana z Zondacrypto i Kralem zrealizowała transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera (Konfederacja) „Dobry Rząd” w wysokości 70 tys. euro.

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Pod koniec kwietnia były wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, związany z Fundacją Instytut Polski Suwerennej, poinformował na platformie X, że fundacja „skierowała do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi za kłamliwe pomówienie oraz wniosek o uchylenie mu immunitetu”. - Zamiast wziąć odpowiedzialność za gigantyczne zaniedbania swojego rządu i całkowitą bierność podległych mu służb w sprawie Zondacrypto, premier Tusk wybrał drogę oszczerstw i politycznego ataku na naszą Fundację. To cyniczna, świadoma ucieczka przed własną nieudolnością” - napisał.

Premier zrzeka się immunitetu

Według ustaleń Wirtualnej Polski, na początku lipca premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Informację portalu potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik rządu Adam Szłapka. - Potwierdzam. Pan premier się zrzekł w tej sprawie immunitetu, bo tutaj fakty są oczywiste. Fundacja związana ze Zbigniewem Ziobro była finansowana przez podmioty związane z Zondacrypto i jeśli chcą iść z tym do sądu, to oczywiście niech idą - podkreślił Szpłapka. Dodał, że wniosek Donalda Tuska o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego trafił już do marszałka Sejmu.

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Do tych informacji odniósł się już na platformie X europoseł KO Krzysztof Brejza. - Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu, by przed sądem udowodnić uwikłanie ludzi Ziobry z jego instytutu w układy z Zondacrypto. Tak wygląda odwaga i odpowiedzialność. Pisowscy tchórze uciekają przed prawem po świecie, na tym polega różnica klas - oświadczył .

PDT zrzekł się immunitetu, by przed sądem udowodnić uwikłanie ludzi Ziobry z jego instytutu w układy z Zondacrypto. Tak wygląda odwaga i odpowiedzialność. Pisowcy tchórze uciekają przed prawem po świecie, na tym polega różnica klas.— Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) July 2, 2026

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