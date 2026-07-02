Jest nowa ocena Karola Nawrockiego. W Sejmie i Senacie to się nie spodoba

Co kryje się za tak diametralną różnicą w odbiorze władzy przez Polaków? Czy obywatele tracą wiarę w instytucje parlamentarne, szukając oparcia w urzędzie prezydenckim? Sondaż CBOS jasno wskazuje, że społeczeństwo wyraża coraz większe niezadowolenie z pracy parlamentu, podczas gdy notowania prezydenta konsekwentnie idą w górę.

Prezydent Karol Nawrocki pnie się w górę!

Zgodnie z najnowszymi danymi CBOS, czerwiec okazał się miesiącem triumfu dla prezydenta Karola Nawrockiego. Działalność głowy państwa została pozytywnie oceniona przez 51 procent ankietowanych, co stanowi znaczący wzrost o pięć punktów procentowych w stosunku do pomiaru z maja. W tym samym czasie, odsetek respondentów, którzy negatywnie wypowiedzieli się o pracy prezydenta, spadł o trzy punkty procentowe, osiągając poziom 39 procent.

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To już kolejny sondaż, który potwierdza rosnącą popularność prezydenta, co może wskazywać na zmieniające się oczekiwania społeczne wobec przywództwa. Ta pozytywna tendencja jest szczególnie widoczna w porównaniu z oceną pozostałych organów władzy.

Sejm i Senat w tarapatach: Dlaczego Polacy są tak niezadowoleni?

O ile prezydent Karol Nawrocki może świętować, o tyle polski parlament ma powody do niepokoju. Wyniki sondażu CBOS wskazują na wyraźny spadek zaufania do Sejmu i Senatu. Działalność Sejmu pozytywnie oceniło zaledwie 30 procent badanych, co oznacza spadek o trzy punkty procentowe. Jednocześnie, aż 55 procent respondentów wyraziło negatywną opinię o pracy izby niższej, notując wzrost o sześć punktów procentowych. Podobny trend dotyczy Senatu, którego pozytywna ocena spadła o cztery punkty procentowe do 33 procent, a negatywne zdanie o nim wyraziło 41 procent ankietowanych.

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Warto jednak zaznaczyć, że najwyższe noty w czerwcowym badaniu CBOS ponownie przypadły władzom lokalnym. Działalność władz miast i gmin została pozytywnie oceniona przez aż 69 procent badanych, co stanowi wzrost o dwa punkty procentowe. Przeciwnego zdania było tylko 21 procent respondentów, a 10 procent nie miało w tej kwestii zdania. To pokazuje, że Polacy nadal pokładają największe zaufanie w instytucjach najbliższych ich codziennemu życiu.

Badanie CBOS przeprowadzono między 11 a 21 czerwca na reprezentatywnej próbie 991 dorosłych Polaków. 66,4 proc. wywiadów zrealizowano metodą CAPI, 16,3 proc. metodą CATI, a 17,3 proc. metodą CAWI.

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