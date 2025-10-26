Donald Tusk zapowiada start w wyborach! „Czeka nas złota dekada"

Koalicja Obywatelska połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, zapowiadając "złotą dekadę Polski" i program na kolejną kadencję.

Donald Tusk potwierdził, że będzie kandydował na przewodniczącego nowej partii w wyborach, które odbędą się jeszcze w tym roku.

KO planuje przedstawić kompleksowy program polityczny przed wyborami w 2027 roku, obiecując rozwój gospodarki i bezpieczeństwa.

Premier zaapelował o zniesienie wprowadzonej przez PiS zasady dwukadencyjności w samorządach, podkreślając prawo wyborców do wyboru swoich przedstawicieli.

Koalicja Obywatelska łączy siły

W weekend Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię – Koalicję Obywatelską. Uroczysta konwencja w Warszawie miała dwie odsłony. W sobotę ogłoszono fuzję, a w niedzielę w Centrum Nauki Kopernik odbyła się część programowa pod hasłem „Demokracja równych szans”, poświęcona m.in. bezpieczeństwu, konkurencyjności gospodarki oraz energetyce jądrowej.

Podczas popołudniowej konferencji premier Donald Tusk został zapytany o plany ugrupowania w kontekście zbliżających się wyborów. Lider KO ujawnił, że jeszcze w tym roku rozpoczną się wewnętrzne wybory w partii, obejmujące także stanowisko przewodniczącego. – „Będę kandydował i będę się ubiegał. I podobno mam nawet jakieś szanse” – powiedział z uśmiechem premier.

Tusk: czeka nas złota dekada Polski

W kontekście programu politycznego Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska zaprezentuje swoje propozycje w sposób „bardzo odpowiedzialny”. – „Na razie mam jeszcze robotę do wykonania” – zaznaczył.

Premier dodał jednak, że do wyborów w 2027 roku ugrupowanie przedstawi kompleksowy program na kolejną kadencję. – „Przed wyborami 2027 r. będziemy mieli program na kolejną kadencję. I z całą pewnością będzie to ten program, który sami też nazwiecie programem na złotą dekadę Polski, bo naprawdę czeka nas złota dekada” – podkreślił Tusk.

Apel do partii: odwołajcie niemądrą decyzję o dwukadencyjności

Podczas niedzielnego wystąpienia premier odniósł się również do kwestii dwukadencyjności w samorządach, wprowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. – „Gorąco namawiam wszystkich bez wyjątku, ze wszystkich partii. Odwołajcie tę niemądrą decyzję PiS-u i pozwólcie ludziom wybierać swoich gospodarzy” – zaapelował.

Tusk przypomniał, że to właśnie dzięki niemu wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jak wspominał, spotkał niedawno burmistrza, który pełni swój urząd już od 28 lat. – „To ludzie, wyborcy, a nie partie, nie grupy interesu wybierają swoich gospodarzy” – podkreślił szef rządu.

2025_10_24_Risercz VOD Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.