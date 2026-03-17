Donald Tusk zakpił z Przemysława Czarnka! Nie gryzł się w język

Sara Osiecka
2026-03-17 14:32

W obliczu zbliżającej się Rady Europejskiej, gdzie kwestia cen energii ma odgrywać kluczową rolę, premier Donald Tusk odniósł się do bieżącej debaty na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) i unijnego systemu handlu emisjami. Premier skrytykował opozycję za "prężenie muskułów" i "brak wiedzy", jednocześnie przedstawiając OZE jako najbardziej suwerenne źródło energii dla Polski.

Autor: Marek Zieliński, Sebastian Wielechowski
  • Premier Tusk uznaje OZE za klucz do suwerenności energetycznej Polski, kontrastując je z ryzykownym importem paliw kopalnych i zapowiada ich mądry rozwój.
  • Tusk krytykuje opozycję za nierealne propozycje dotyczące ETS, jednocześnie podkreślając, że jego rząd aktywnie działa na rzecz "rozbrojenia" systemu i wywalczenia korzystnych dla Polski rozwiązań.
  • Premier podkreśla, że udało mu się uzyskać zrozumienie w UE dla specyficznej sytuacji Polski w kontekście ETS, co ma przełożyć się na skuteczną walkę o niższe ceny energii.

Premier Tusk, nawiązując do lekceważącej wypowiedzi Przemysława Czarnka o "OZE-sroze", podkreślił znaczenie odnawialnych źródeł energii dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Stwierdził, że OZE to "najbardziej suwerenne źródło energii dla Polski".

- Jeśli chodzi o "OZE-sroze", to chcę państwu uzmysłowić - wszystkim sceptykom - że OZE, to jest najbardziej suwerenne źródło energii dla Polski – mówił premier.

Premier zwrócił uwagę na ryzyka związane z uzależnieniem od importu paliw kopalnych.

- My ropy nie wydobędziemy z polskich złóż. Ropa będzie zawsze albo rosyjska, albo arabska. Wojna w Iranie pokazuje bardzo wyraźnie, jak groźne może być uzależnienie od zewnętrznych dostaw energii. Tak jak groźne jest uzależnienie od zewnętrznych dostaw amunicji czy broni, co z kolei pokazała nam bardzo wyraźnie wojna w Ukrainie - stwierdził.

Dodał, że jego rząd będzie działał w sposób "mądry, nie ideologiczny", rozwijając odnawialne źródła energii, zwłaszcza energię wiatrową.

Dyskusja o ETS

Donald Tusk odniósł się również do kwestii unijnego systemu ETS, którego celem jest ograniczanie emisji CO2. Przed zbliżającą się Radą Europejską, gdzie ceny energii będą jednym z głównych tematów, premier zauważył, że "ceny energii mogą postawić całą gospodarkę europejską, w tym polską, w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o konkurowanie z takimi gospodarkami jak chińska, gdzie ceny energii są wyraźnie niższe".

Skrytykował polityków PiS, którzy jego zdaniem "prężą muskuły i udają, że mają świetne pomysły", nawołując do wypowiedzenia unijnego systemu ETS. Premier przypomniał, że jeszcze w 2023 roku Mateusz Morawiecki sam przyznawał, iż wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim.

- To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii – zapewniał premier.

Działania rządu 

Premier zapewnił, że jego rząd podjął "bardzo dużo działań, aby rozbroić ETS i zupełnie przekształcić myślenie o cenach energii w kontekście dyskusji o ETS2". Zacytował również Sławomira Mentzena, lidera Konfederacji, który stwierdził, że Tusk wykazuje większą asertywność w relacjach z UE niż Morawiecki.

- Tak to wygląda, jeżeli chodzi nie o mówienie, tylko o robienie – ocenił.

Tusk podkreślił, że polskie władze z sukcesem dążyły do zrozumienia specyficznej sytuacji Polski w kontekście ETS na forum europejskim.

- Dla mnie bardzo ważną sprawą było uzmysłowienie wszystkim instytucjom europejskim i partnerom europejskim, że Polska ma bardzo specyficzną sytuację i że jeśli chodzi o Polskę, będziemy domagali się, i to znalazło zrozumienie wreszcie po latach nieporozumień, specyficznie polskich rozwiązań, tak aby uszanować naszą sytuację, w której między innymi ETS stanowi bardzo istotny i negatywnie rozstrzygający czynnik, jeśli chodzi o ceny energii i o to będziemy dalej i skutecznie walczyć – zapowiedział.

