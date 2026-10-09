Donald Tusk zabrał głos w "krwawy piątek". Nie ma wątpliwości

W Polsce, szczególnie na Mazowszu, odnotowano serię poważnych aktów przemocy w szkołach, w tym ataki z użyciem noża, rannych oraz ofiary śmiertelne, co wywołało pilną reakcję władz.

Premier Donald Tusk zarządził, aby Policja pojawiała się w każdej szkole przynajmniej raz dziennie w ramach rutynowego patrolu, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieganie naśladownictwu.

Premier Tusk jednoznacznie podkreślił, że w kwestii bezpieczeństwa dzieci i spokoju w szkołach "nie ma miejsca na żaden kompromis", co skutkuje zintensyfikowaniem działań służb mundurowych i weryfikacją wszelkich potencjalnych zagrożeń.

W związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach, premier Donald Tusk zabrał głos w serwisie X, deklarując zdecydowane stanowisko rządu.

- W kwestii bezpieczeństwa dzieci i spokoju w naszych szkołach nie ma miejsca na kompromisy – napisał w piątek, sygnalizując priorytetowe traktowanie kwestii bezpieczeństwa najmłodszych.

Jako bezpośrednią konsekwencję, mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem ze strony Policji, którą wspierały straże miejskie. Działania prewencyjne zostały zintensyfikowane również w innych regionach kraju, gdzie funkcjonariusze aktywnie weryfikują wszelkie informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń, w tym te publikowane w przestrzeni internetowej.

Seria incydentów w szkołach

Podstawą do wzmożonych działań były tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w ciągu kilku dni. W czwartek, w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu, doszło do ataku przeprowadzonego przez 15-latka, w wyniku którego ranne zostały trzy osoby, a jedna z nich poniosła śmierć. Dzień wcześniej, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, 19-letni sprawca zaatakował nożem dziewięć osób – pięciu uczniów, dwóch nauczycieli oraz dwie osoby postronne. W jego plecaku znaleziono również materiał wybuchowy domowej roboty. Ponadto, w środę w Sierpcu, policja zatrzymała 17-latka, który miał zapowiadać swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole".

Decyzje rządu

W odpowiedzi na atak w Leszczydole-Nowinach, premier Donald Tusk zwołał pilną naradę. Uczestniczyli w niej ministrowie odpowiedzialni za edukację, zdrowie i sprawy wewnętrzne, a także Komendant Główny Policji. Premier zwrócił się do szefów MSWiA i KGP z prośbą o wydanie decyzji, aby Policja, w ramach rutynowego patrolu, pojawiała się w każdej szkole przynajmniej raz dziennie, nie czekając na interwencję.

Premier wyjaśnił, że zwiększenie liczby patroli ma związek z ryzykiem naśladownictwa oraz "radykalnie niemądrych challenge'ów wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń". W południe tego samego dnia, premier poinformował w serwisie X, że otrzymał meldunek z trwających działań policji i służb.

- W kwestii bezpieczeństwa polskich dzieci i spokoju w naszych szkołach nie ma miejsca na żaden kompromis. Dziękuję wszystkim za pełne zaangażowanie – napisał.

Szef MSWiA potwierdził później, że patrole w okolicach szkół zostaną wzmocnione, a stosowne polecenia zostały już przekazane do komend powiatowych. Policjanci mają możliwość wchodzenia bezpośrednio do szkół po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem danej placówki, co ma na celu dalsze zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

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