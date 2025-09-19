Donald Tusk zabrał głos po słowach Donalda Trumpa. „Pomoc dla Polski jest faktem”

Polska Agencja Prasowa błędnie zinterpretowała wypowiedź Donalda Trumpa. W piątek wydała sprostowanie i przeprosiny.

Premier Donald Tusk wskazał, że po ataku dronów Polska otrzymała deklaracje pomocy m.in. od Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Holandii i Szwecji.

Rzecznik rządu Adam Szłapka został skrytykowany przez opozycję i część Pałacu Prezydenckiego, Mariusz Błaszczak domaga się jego dymisji.

Zamieszanie po słowach Trumpa

Wszystko zaczęło się od czwartkowego wywiadu Donalda Trumpa dla Fox News. Pytany o możliwość dodatkowego wsparcia powietrznego dla Polski, prezydent USA powiedział:

– Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny.

Wypowiedź wywołała w Polsce falę komentarzy i spekulacji. Początkowo Polska Agencja Prasowa podała, że Trump odniósł się wprost do Polski. W piątek PAP wydała sprostowanie i przeprosiła, podkreślając, że słowa prezydenta mogły dotyczyć również Ukrainy.

Stanowczy komentarz Donalda Tuska

Premier Donald Tusk postanowił uspokoić nastroje, przypominając o skali międzynarodowego wsparcia dla Polski.

Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 19, 2025

– Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy – napisał na platformie X.

Szef rządu dodał, że współpraca w ramach NATO i UE pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa Polski.

Ostra reakcja opozycji

Zamieszanie wokół interpretacji słów Trumpa stało się paliwem dla krytyków rządu.

Sławomir Mentzen ostro o rządzie: „Największym dezinformatorem jest polski rząd” Były minister obrony, a obecnie wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak napisał:

– Po tej kompromitacji nie ma innego wyjścia – Adam Szłapka musi podać się do dymisji. W polskim rządzie nie powinno być miejsca dla człowieka, który regularnie dezinformuje, a swoimi kłamstwami godzi w bezpieczeństwo Polski.

Pałac Prezydencki i MSZ w ogniu polemik

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker oskarżył rząd o psucie relacji z sojusznikami:

– W czasach, gdy wokół Polski pożar, rząd robi wiele, żeby zepsuć nasze sojusznicze relacje. Używają do tego już nie zapałek, ale miotacza ognia, jakim jest dezinformacja – napisał w sieci.

Na te słowa zareagował Radosław Sikorski, szef MSZ:

– Ośmieszające jest podniecanie się notką z podziękowaniem za prezenty i pozdrowieniami dla pierwszej damy.

Co dalej z relacjami Polska–USA?

Sprawa interpretacji słów Donalda Trumpa i błędnej depeszy PAP ponownie pokazała, jak istotna jest rola precyzyjnej komunikacji w polityce zagranicznej. Rząd podkreśla, że współpraca z Waszyngtonem pozostaje niezmiennie bliska, a deklaracje pomocy militarnej są podtrzymywane.

