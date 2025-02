Donald Tusk zaatakował PiS za pomocą migrantów. "Kłamią, nawet kiedy śpią"

Znany profesor nie ma dobrych wieści dla Rafała Trzaskowskiego. Czeka go kolejna porażka w wyborach?!

Partia Jarosława Kaczyńskiego zapowiedziała, że chce, aby Sejm na dodatkowym posiedzeniu zajął się kwestiami polityki migracyjnej oraz przyjął uchwałę zobowiązującej rząd do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Według szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka posłowie, którzy nie poprą projektu takiej uchwały, "zgadzają się na przyjmowanie do Polski nielegalnych migrantów przerzucanych z Niemiec". PiS zbiera ponadto podpisy pod referendum ws. paktu migracyjnego. Z kolei popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki powiedział w niedzielę w Słubicach (lubuskie), że ze znanych mu statystyk wynika, że w 2023 r. do UE napłynęła największa liczba nielegalnych migrantów - 1,3 mln.

Tymczasem niemieckie władze przyspieszają przesyłanie do Polski nielegalnych migrantów. W tym celu w Eisenhuettenstadt przy granicy z Polską powstało tzw. Centrum Dublińskie. Od początku marca nielegalni imigranci z tego ośrodka zaczną trafiać do Polski. Będzie ich konwojować niemiecka policja. Według strony niemieckiej chodzi o osoby, które wcześniej ubiegały się o azyl w Polsce. To przedsięwzięcie na razie niezwiązane z paktem migracyjnym. "Odesłania" mają się odbywać na podstawie Konwencji dublińskiej. Informacje te dodatkowo rozjuszyły polityków PiS, którzy nie szczędzą gorzkich słów wobec rządu Tuska.

W niedzielny wieczór do zarzutów postanowił odnieść się sam premier Donald Tusk. Ewidentnie uznał on, że najlepszą obroną jest atak. W swoim wpisie na platformie X mocno zaatakował on ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. - PiS nie tylko wpuszczał bez żadnej kontroli legalnych i nielegalnych migrantów, ale przyjmował też tych zawracanych przez Niemcy. Cztery razy więcej niż teraz. Wiedzą, że fakty są dla nich bezlitosne, więc kłamią w sprawie migracji rano, w południe i wieczorem. Nawet kiedy śpią - napisał mocno.

Fakty są bezlitosne, dla Pana. W pierwszym półroczu 2024 liczba wydanych pozwoleń na pracę obcokrajowców spadła o 4,7%, ALE głównie wśród Ukraińców, Białorusinów i Gruzinów. Natomiast dla obywateli z krajów spoza Europy wzrosła. Dla obywateli:- Filipin wzrosła o 56,7%; -… pic.twitter.com/VqZk9IoBm3— Adam Czarnecki (@czardam) February 23, 2025

