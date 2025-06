65 Polaków bezpiecznie w kraju

65 polskich obywateli ewakuowanych z Izraela przez Jordanię jest już w Polsce - poinformował w czwartek wieczorem wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Gratuluję żołnierzom sprawnej i bezpiecznej operacji" - dodał.

"Nasi rodacy ewakuowani z Izraela przez Jordanię już w Polsce. Gratuluję żołnierzom sprawnej i bezpiecznej operacji. Siły Zbrojne RP we współpracy z MSZ przeprowadziły ewakuację 65 polskich obywateli. Samolot naszych sił powietrznych B-737 przetransportował rodaków z Ammanu. W operacji pomagali żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonujący w Jordanii" - napisał na platformie X szef MON. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Wojsko Polskie pozostaje gotowości do realizacji kolejnych zadań.

Wcześniejsze ewakuacje

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela w związku z konfliktem izraelsko-irańskim wylądowała w Warszawie w środę rano. Z Izraela w konwoju lądowym dotarli oni do Egiptu, a stamtąd samolotem do kraju. Na pokładzie samolotu, który wylądował w Warszawie przyleciały 154 osoby, z czego 130 obywateli polskich. Pozostałe osoby to obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy.

Natomiast w czwartek rano do Polski przyleciała samolotem rejsowym grupa osób, które opuściły Teheran. Grupa 13 polskich obywateli opuszczająca Iran nad ranem wyleciała z Baku w Azerbejdżanie.

Wojna izraelsko-irańska – konflikt zbrojny rozpoczęty 13 czerwca 2025 roku masowymi bombardowaniami celów związanych z irańskim programem nuklearnym przez Siły Powietrzne Izraela w ramach operacji „Naród jak Lwica” i następującej po nich irańskiej odpowiedzi w ramach operacji „Dotrzymana Obietnica 3”.

