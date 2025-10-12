Donald Tusk wbił szpilę w Karola Nawrockiego! Wystarczyło jedno zdanie

Lider AfD, Tino Chrupalla, oskarżył Polskę o potencjalny udział w eksplozji Nord Stream 2 i skrytykował odmowę ekstradycji podejrzanego.

Premier Donald Tusk odrzucił oskarżenia, podkreślając, że wstydzić się powinni ci, którzy podjęli decyzję o budowie Nord Stream 2.

Tusk skrytykował środowisko Karola Nawrockiego za kontakty z AfD, zwracając uwagę na dyskusje o upamiętnieniu polskich ofiar niemieckiej agresji z udziałem polityków AfD.

Tino Chrupalla, lider skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), publicznie zasugerował, że Polska mogła być zamieszana w eksplozję gazociągu Nord Stream 2. Ponadto, Chrupalla skrytykował decyzję premiera Tuska o odmowie ekstradycji osoby podejrzanej o udział w tym ataku, mimo istnienia europejskiego nakazu aresztowania.

- Premier Tusk odmawia ekstradycji podejrzanego o eksplozję, pomimo europejskiego nakazu aresztowania. Twierdzi, że ekstradycja nie leży w interesie Polski. Słysząc to, zastanawiam się, czy Polska mogła być zamieszana w atak terrorystyczny. Nasza frakcja domaga się wyjaśnień w Bundestagu, w Europie i przed ONZ - oświadczył Chrupalla.

W odpowiedzi na te zarzuty, premier Donald Tusk zamieścił komentarz na platformie X, stanowczo odcinając się od insynuacji Chrupalli. Stwierdził, że "jedynymi, którzy powinni wstydzić się w kwestii Nord Stream 2, są ci, którzy zdecydowali o jego budowie”. Tusk podkreślił również, że lider AfD jest znany ze swoich antynatowskich i antyunijnych poglądów.

Krytyka Karola Nawrockiego

W kontekście sporu z AfD, Donald Tusk zwrócił uwagę na kontakty polityków związanych z Karolem Nawrockim z przedstawicielami niemieckiej partii. Premier odniósł się do niedawnej dyskusji, w której uczestniczyli m.in. doradca prezydenta, prof. Andrzej Nowak, oraz politycy AfD. Tematem tych rozmów było upamiętnienie polskich ofiar niemieckiej agresji.

- To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić – dodał Donald Tusk, sugerując, że takie kontakty są niewłaściwe, biorąc pod uwagę kontrowersyjne stanowisko AfD.

Wypowiedź premiera Tuska wywołała dyskusję na temat relacji polsko-niemieckich, roli AfD w niemieckiej polityce oraz adekwatności kontaktów polskich polityków z partiami o skrajnych poglądach.

