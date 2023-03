Donald Tusk w Częstochowie. Czy odwiedzi Jasną Górę?

Donald Tusk przebywa na Śląsku, gdzie odwiedza kolejne miasta. Podczas pobytu w Częstochowie jak zwykle zabrał glos. Zaczął mówić o przywrócenia wsparcia dla zapłodnień in vitro. - Żaden polityk nie ma prawa decydować o losie rodziny, zabierając szansę na dostęp do procedury In Vitro. Dzisiaj w Sejmie złożono pół miliona podpisów osób, które chcą odwrócenia tego stanu rzeczy – stwierdził lider PO. Następnie poruszył temat matek, które po urodzeniu dziecka chciałyby wrócić do pracy, ale często nie mogą, bo nie mają z kim zostawić maleństwa, a nie stać ich na żłobek. - Zaproponujemy 1,5 tys. zł babciowego dla każdej mamy, która chciałaby po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy – mówił. Kwota miałaby być wypłacana do momentu, aż malec będzie na tyle duży, by iść do przedszkola. Odpowiadał także na pytania zadawane przez publiczność. Tymczasem wiele osób się zastanawia, czy Donald Tusk zdecyduje się odwiedzić Jasną Górę, sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów. Nic nie wspominał o takich planach, ale zapewne poinformuje o ewentualnej wizycie w swoich mediach społecznościowych.

